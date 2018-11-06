İran için tek çare TL ile ticaret
Yatırımların devreye girmesiyle birlikte İran’ın dolarla ticaret yapamayacak olması, TL ile ticareti yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre İran için Türkiye ile ticareti TL’yle yapmaktan başka bir çare gözükmüyor.
ABD yönetiminin, İran’ı hedef alan ikinci aşama yaptırımları, bu ülkeyle ‘yerel para’ ile ticareti yeniden gündeme getirdi. Özellikle finansal yaptırımların, bunlardan geçici muaf tutulan Türkiye ile İran’ı yerel para birimleriyle ticarete yöneltebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre İran, dolarla ödemeye yapamayacağı için TL ile ticaret yapmaktan başka çare görünmüyor. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, söz konusu yaptırımlara Türkiye taraf olmasa da iki ülke ticari ilişkileri açısından birtakım sorunlar doğabileceğini söyledi.
Koç, İran’ın bankacılık sisteminin uluslararası sistemden dışlanmasının, ekonomik ilişkilerini de sıkıntıya soktuğunu belirterek, şöyle devam etti: “Uluslararası bankacılık sisteminin dışına itilmesinin yanı sıra İran’ın dolarla ticaret yapma kısıtı da var. Bu durum İran’ın elini zora sokuyor. Biz her durumda İran gaz ve petrolünü almaya devam edeceğiz. Türkiye, geçici olarak yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülkeden biri, ancak bu noktada dolarla ödeme mümkün olmayacak.”
BAŞKA SEÇENEK YOK
İran’ın para birimi riyal ile uluslararası ticaret yapmasını kısıtlayan ABD’nin uygulamalarına işaret eden Koç, Türkiye ve İran arasında yerli para birimiyle ticaretin sürdürülmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koç, İran’a yönelik finansal yaptırımların, ülkeyi Türk Lirası’yla ticaret yapmaya yöneltebileceğini vurgulayarak “İran tarafı için TL ile ticaret yapmaktan başka çare gözükmüyor. İkinci aşama yaptırımların devreye girmiş olması başka bir seçenek bırakmıyor. İran, en azından Türkiye’den temin ettiği temel ihtiyaçlarda TL kullanmak zorunda kalacaktır” dedi.
Koç, “Tahran’ın Türkiye, Rusya ve Çin’den beklediği, bu haksız dayatmanın karşısında durmaları. Türkiye de çıkarları doğrultusunda ticaretini sürdürmek istiyor” diye konuştu.
‘Bizim için fırsat olabilir’
Türk-İran Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Perihan Fatih de ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dünyanın tutumunun önem taşıdığını söyledi. İran’ın bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların iş insanlarının işlerini yakından etkilediğini vurgulayan Fatih, İran ile ticaret yapanların ödemelerini almakta zorluk yaşadığını dile getirdi. Fatih, ödemelere ilişkin sorunların iki ülke ticaret hacmine de yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Yaptırımlar arttıkça aslında İran için Türkiye’nin önemi de artıyor. Yaptırımlar, Türkiye için bir fırsat olabilir. Birçok Avrupa firması yaptırımlardan dolayı İran ile direkt ticaret yapmaktan çekinebilir ve Türkiye’deki aracı ticaret firmalarıyla iş yapabilirler. Daha önce bu örneklerle karşılaşmıştık. Dolayısıyla Türkiye’deki firmalar bu yaptırımları avantaja çevirebilir.” Yerel para birimiyle ticaretin çok yaygın olmadığını, iş insanlarının daha çok Euro’yu tercih ettiğini belirten Fatih, “Yerel para birimiyle ticarete yönelik düzenlemeler yapılırsa iş insanları için çok daha iyi olur. Her iki ülkeyle iş yapanlar için büyük avantaj sağlar” diye konuştu.
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