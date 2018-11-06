İran için tek çare TL ile ticaret

ABD yönetiminin, İran’ı hedef alan ikinci aşama yaptırımları, bu ülkeyle ‘yerel para’ ile ticareti yeniden gündeme getirdi. Özellikle finansal yaptırımların, bunlardan geçici muaf tutulan Türkiye ile İran’ı yerel para birimleriyle ticarete yöneltebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre İran, dolarla ödemeye yapamayacağı için TL ile ticaret yapmaktan başka çare görünmüyor. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, söz konusu yaptırımlara Türkiye taraf olmasa da iki ülke ticari ilişkileri açısından birtakım sorunlar doğabileceğini söyledi.

Koç, İran’ın bankacılık sisteminin uluslararası sistemden dışlanmasının, ekonomik ilişkilerini de sıkıntıya soktuğunu belirterek, şöyle devam etti: “Uluslararası bankacılık sisteminin dışına itilmesinin yanı sıra İran’ın dolarla ticaret yapma kısıtı da var. Bu durum İran’ın elini zora sokuyor. Biz her durumda İran gaz ve petrolünü almaya devam edeceğiz. Türkiye, geçici olarak yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülkeden biri, ancak bu noktada dolarla ödeme mümkün olmayacak.”

BAŞKA SEÇENEK YOK

İran’ın para birimi riyal ile uluslararası ticaret yapmasını kısıtlayan ABD’nin uygulamalarına işaret eden Koç, Türkiye ve İran arasında yerli para birimiyle ticaretin sürdürülmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koç, İran’a yönelik finansal yaptırımların, ülkeyi Türk Lirası’yla ticaret yapmaya yöneltebileceğini vurgulayarak “İran tarafı için TL ile ticaret yapmaktan başka çare gözükmüyor. İkinci aşama yaptırımların devreye girmiş olması başka bir seçenek bırakmıyor. İran, en azından Türkiye’den temin ettiği temel ihtiyaçlarda TL kullanmak zorunda kalacaktır” dedi.

Koç, “Tahran’ın Türkiye, Rusya ve Çin’den beklediği, bu haksız dayatmanın karşısında durmaları. Türkiye de çıkarları doğrultusunda ticaretini sürdürmek istiyor” diye konuştu.

‘Bizim için fırsat olabilir’