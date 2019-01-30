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İran Petrol Bakanlığı, 1 milyon varil ham petrolü 56 dolar 24 sent üzerinden satacak

İran Petrol Bakanlığı, 1 milyon varil ham petrolü 56 dolar 24 sent üzerinden İran Enerji Borsası'nda satışa çıkaracak.

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ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında zorlanan Tahran yönetimi, 1 milyon varil ham petrolü dördüncü kez Enerji Borsası'nda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
 
İran Enerji Borsası'nın (IRENEX) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 milyon varil ham petrolün varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden 4 Şubat'ta borsada satışa sunulacağı belirtildi.
 
Petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.
 
AMBARGOYU DELMEYİ HEDEFLİYOR
 
İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.
 
Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.
 
BORSADAKİ ÜÇÜNCÜ SATIŞTA ALICI ÇIKMADI
 
İran'ın 21 Ocak'ta borsada varil başına 52 dolar 42 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole ise alıcı çıkmamıştı.
 
ABD'nin İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.
 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.
 
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,82 dolardan işlem görüyor. 
 

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