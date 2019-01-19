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İran Planlama ve Bütçe Teşkilatı Başkanı Nobaht: Petrol ihracatında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz

İran Planlama ve Bütçe Teşkilatı Başkanı Nobaht, İran’ın Kerman kentinde düzenlenen “Direniş Ekonomisi” konulu konferansta ülkenin güney eyaletlerinde yapılması planlanan yatırımlar konusunda konuştu.

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Nobaht, İran’ın güney eyaletlerini konu alan ekonomi toplantısında özellikle Kerman bölgesinin karşı karşıya olduğu kuraklık ve buna bağlı olarak tarımda yaşanan sorunlara değinerek hükümetinin söz konusu bölgenin sorunlarının çözümüne ilişkin hazırladığı yeni yıl bütçesine dair ayrıntılar verdi.
 
İran ekonomisinin ABD’nin yaptırımları sebebiyle petrol ihracatında sıkıntılar yaşadığını belirten Nobaht, ”Petrol ihracatında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. 2019 yılı için günlük 2 milyon 410 varil petrol ihracatı öngörülürken, yaptırımlar sebebiyle bütçe hedefimizden oldukça uzaklaşmaktayız” ifadesini kullandı.
 
Petrol ihracatından sağlanan gelirin yanında ülke içerisine transferinde de sorun yaşadıklarını ifade eden Nobaht, ”Havayolu şirketlerimize gemilerimize yaptırım uygulandığı için temininde zorluk çekerek, yabancı gemilerle deniz yoluyla petrol satışı yapabilmekteyiz” dedi.
 
ABD, İran’a yönelik yaptırımların ikinci ayağı olan petrol satışının engellemesi kararını 4 Kasım tarihi itibariyle uygulamaya başlamış ve 8 ülkeye geçici süreyle muafiyet verdiğini açıklamıştı.
 
Muafiyet kararının sona ermesiyle İran’dan petrol ithal eden ülkelerin Tahran'la bütün ticari ilişkilerini aşamalı olarak sonlandırması bekleniyor.
 

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