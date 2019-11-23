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İran Rusya'dan kredi talep etti... Rusya: Değerlendiriyoruz

İran, enerji santralleri, demiryolları ve metro hatları ve bu projelerdeki araç alımları için Rusya'dan 2 milyar dolarlık bir kredi talep etti. İran'ın toplam talebinin 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

  • star.com.tr
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Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, İran'ın Rusya'dan 2 milyar dolar kredi talep ettiğini açıkladı.
 
İran'ın çok sayıda proje için kredi talebinde bulunduğunu belirten Novak,  Maliye Bakanlığı'nın talebi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın enerji santralleri, demiryolları ve metro araçları arzı olduğunu ifade eden Novak, ''Bu projeler için 2 milyar dolarlık bir kredi talep edildi.'' dedi.
 
İran Meclisi hükümetin Rusya'dan 5 milyar tutarında borç almasını onaylamıştı. Novak da, İran'ın toplam kredi talebinin 5 milyar doları bulabileceğini söyledi.
 
Daha önce İran Ulaştırma ve Kentsel Gelişim Bakanı Muhammed Eslami, kuzey-güney ulaşım koridorunun inşası için 3 milyar avroluk bir kredi alma olasılığından bahsetmişti.

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