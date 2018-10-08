İran Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Hayyatiyan: İranlıların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye

İran Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Hayyatiyan, son 5 ayda yurt dışına çıkan İranlı turistlerin en çok Türkiye'yi ziyaret ettiklerini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hayyatiyan, son 5 ayda İran'dan yurt dışına 3 milyon 92 bin 759 kişinin çıkış yaptığını, sırasıyla en çok Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'a gittiklerini belirtti.

Geçen yıla kıyasla bu yıl yurt dışına seyahat eden İranlı sayısında yüzde 11 düşüş gözlendiğini ifade eden Hayyatiyan, söz konusu ülke sıralamasında bu yıl Gürcistan ile Azerbaycan'ın da yerini aldığını kaydetti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından şubat ayında yapılan açıklamada, 2017 yılında 2 milyon 500 bin İranlı turisti ağırlayan Türkiye'nin, İran'da 1 numaralı turizm pazarı haline geldiği bildirilmişti.