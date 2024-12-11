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Ekonomi

İran'dan Türkiye'ye finansal işbirliği mesajı! Yeni sınır kapılarının açılması gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmak ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmak istediklerini dile getiren Pezeşkiyan, 'İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz' dedi. Bakan Bolat ise iki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize edeceklerine işaret ederek, 'İran ile 2 sınır kapısı daha açmaya çalışıyoruz' açıklamasında bulundu

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
İran'dan Türkiye'ye finansal işbirliği mesajı! Yeni sınır kapılarının açılması gündemde
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Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı için beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, toplantıdan sonra İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşme sonrasında İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin gerekliliğini ve önemini her zaman vurguladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde de bunu ele aldıklarını belirtti.

"ARAMIZDAKİ SORUNLARI KARDEŞÇE ÇÖZMELİYİZ"

İslam ülkelerinin ticari pazarlardan ulaşım yollarına ve diğer potansiyellere kadar kapasitelerini birbirleriyle paylaşmalarının birbirlerine fayda sağlayacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Aramızdaki sorunları kardeşçe çözmeliyiz ve İslam dünyasının gücünü pratik bir şekilde güçlendirmeliyiz." dedi.

Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmak ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmak istediklerini dile getiren Pezeşkiyan,"İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz ve İslam ülkeleri ile ilişkilerden rahatsızlık duyan düşmanları hayal kırıklığına uğratabilmek için iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

"İRAN İLE 2 SINIR KAPISI DAHA AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat da iki ülke arasındaki ticarette 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin İran ile enerji alanındaki anlaşmasını yenilemek istediğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize edeceklerine işaret eden Bolat, "İran ile 2 sınır kapısı daha açmaya çalışıyoruz. İki ülke arasındaki sınır geçişlerini ve pazarları da güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

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Bolat, İran ile 2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını da yeniden canlandırmak ve turizm konusunda da kapsamlı bir anlaşmayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

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