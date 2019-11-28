Erzurum ile Bayburt arasında yer alan Kop Geçidi'nde yapılan tünelin inşaatı sürüyor. Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop'u, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada katedebilecek.

Gürbulak Sınır Kapısı'nı Doğu Karadeniz'e bağlayan hattaki tünelin hizmete girmesiyle yol 6,5 kilometre kısalacak ve kış aylarında güvenli ulaşımın yanı sıra yakıt tasarrufu sağlanacak.

- Delme işleminde ilk yarı tamam

Delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar 6,7 kilometrelik kazı ve desteklemesi, 1,6 kilometrelik de nihai kaplama beton seviyesi tamamlandı.

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak.

- 2022 sonunda tamamlanması hedefleniyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yarısının tamamlandığını ve çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Kop Tüneli'nin bölgenin kaderini etkileyeceğini ifade eden Memiş, "Tünel inşaatı esnasında jeolojik zeminde karşılaşılan kil nedeniyle bir süre işler yavaş işledi fakat şu an inşaat çalışmaları tekrar hız kazandı. 2022 sonunda ışığı göreceğiz. Tünel sadece Erzurum'a değil bölgeye katkı sağlayacak." dedi.

Memiş, inşaatı devam eden, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana ile Rize ile Erzurum arasındaki Ovit tünellerinden sonra Kop Tüneli'nin de bölge için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Tünel çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Memiş, şöyle konuştu: "Kop Tüneli, Erzurum'da ve bölgede devam en önemli en stratejik tünellerden birisidir. Kop, Erzurum'u Trabzon'a bağlayan geçitlerden birisi olacak. Burası Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alıyor. Müteahhit firmayla görüşmeler yapıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, ilgili bakanlıklarımız ve Erzurum milletvekillerimizle çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Yapılan istişareler sonrası yavaş işleyen çalışmalar yeniden hız kazandı, 2022 yılı sonunda projenin bitmesi hedefleniyor."

- İran, Kop Tüneli sayesinde Karadeniz'e bağlanacak

Vali Okay Memiş, Kop ve Zigana tünellerinin tamamlanması ve yapılacak diğer yol çalışmaları sayesinde Trabzon-Erzurum kara yolundaki ulaşım süresinin 1,5-2 saate ineceğini söyledi.

Memiş, "Trabzon-Erzurum arası ve daha sonra doğuya İran'a ulaşan çok önemli ve milyonlarca aracın geçtiği bir destinasyon projesi olan Kop, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir noktada. Üretimde ve pazarlamada deniz limanları ile havalimanları çok önemlidir. Bu konuda İran da Karadeniz'e bağlanmış olacak. Bölgede yapımı devam eden tüneller bitince Erzurum olarak bunun en kısa sürede faydasını göreceğiz." dedi.