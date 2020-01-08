İran'ın intikamı piyasaları vurdu

star.com.tr 08.01.2020 11:28 - Güncelleme: 08.01.2020 11:30

İran'ın Süleyamani'nin ölümü sonrası missilleme olarak ABD üssüne saldırıması, dünya piyasalarında deprem etkisi yarattı.

Brent ham petrol fiyatları yüzde 3.5'in üzerinde değer kazanırken, West Texas Intermediate'ta petrol fiyatları yüzde 3.4 artış kaydetti.

DÜNYA BORSALARINDA BÜYÜK KAYIP

Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi 120 puan düşerken, 500 büyük Amerikan şirketini kapsamayan S&P 500 borsa endeksi 9.1 puan, NASDAQ Composite Piyasa endeksi 2.8 puan geriledi.

Saldırıya Asya borsaları da tepki gösterdi.

Hong Kong’un ana endeksi Hang Seng, yüzde 1.15 değer kaybettikten sonra 28 bin puanın altına düşerek geçen yılın sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin'in Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın borsa endeksi benzer kayıplarla 3.066,89 puana kadar geriledi.

ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD üssüne yapılan saldırının ardından Asya piyasalarında 1.611 doları gören altının ons fiyatı, son 7 yılın zirvesini gördü.

ABD ve İran'dan açıklamalarla 1.585-1.595 dolar bandında dengelendi.

ABD-İRAN GERİLİMİ



ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne dün gece balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.