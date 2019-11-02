İran’ın otomotiv devi Van’a yerleşiyor

Alman Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapacağı kararının yankıları sürerken, İran’ın otomotiv devi Khodro Company’in Van’da üretim tesisi kuracağı bildirildi. Samand markasının da sahibi olan Khodro’un, bu yatırım ile ABD yaptırımlarını by-pass etmek istediği ifade edildi. Bu kapsamda, bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelen şirketin CEO’su Farshad Moqimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ile bir araya geldi.

‘BATIYA GÖÇ DURACAK’

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaptığı açıklamada, son zamanlarda İran ile söz konusu yatırım konusunda çok ciddi temaslarının olduğunu söyledi. Yaptırımlar nedeniyle İran’daki birçok firmanın fabrikalarını farklı ülkelere taşımaya çalıştığını, Van’ın da bu firmalar için en uygun yer olduğunu anlatan Bilmez, İran’daki birçok firmanın bu konudaki temaslarının devam ettiğini kaydetti. İran’daki Khodro Company firmasının Van’da araç üretimi yapmak istediğini anlatan Bilmez, yapılacak olan yatırımın bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRK PATENTLİ ÜRETİM

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez şunları söyledi: “Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Bu firmanın ekibiyle görüştük. Ardından bu yatırımcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştürdük. Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Ciddi bir istihdam yaratacak. Onların gerekli gördüğü miktarda arsayı tahsis edeceğiz. Van, bölgenin cazibe merkezi. Burada yaratılacak istihdamla batıya olan göç de duracak. Van, altyapısı ve ulaşım ağıyla yatırım için çok uygun bir yer” dedi.

1.000 kişiye iş kapısı olacak

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan da yatırımın detayları ile iligli şu açıklamayı yaptı: “Van’da yatırım kararı alan otomotiv firması çok ciddi üretim kapasitesine sahip. Firmanın yetkilileri iki kez ilimizi ziyaret etti. OSB’nin stratejik konumu, lojistiği, altyapısından ve altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Tüm kurumlarımızla bu yatırımcılara yardımcı oluyoruz. Hedefleri ilimizde 50 hektarlık alana 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak. Bu da ilimiz için büyük bir yatırım olacak. Aynı zaman da 800 ile 1000 kişilik bir istihdam potansiyeli yaratacak.” Yatırımla ilgili fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ve firma temsilcilerinin ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sağladıklarını ifade eden Aslan, “Uluslararası anlamda böylesi büyük bir yatırımın Van’da yapılması bizi heyecanlandırdı. Uluslararası ticaret açısında çok önemli. Yatırımın gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz” dedi.