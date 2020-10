21 Ekim 2020 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:42

Sanan yapacağı yatırımla ilgili heyecanını; “Alman şirketleri ile iş birliği içindeydim ve Azerbaycan’da ticaretin farklı alanlarında yatırımlarım vardı, ama hep kalbime göre olan bir iş arayışındaydım. Bu yüzden, 2016 senesinde Moskova Devlet Üniversitesinde Yüksek Lisans Değerli Taşlar Uzmanlık - Gemolog programını tamamladım ve daha sonra Asya’da taş pazarını araştırmaya yöneldim ve 2017 senesinde çok yakın dostumun daveti üzerine, Türk iş adamları ile birlikte Türkiye - Tanzanya, Mozambik, Madagaskar Ticari Forumuna katıldım. Ama Afrika’yla ilk tanışlığım 2013 senesinde Güney Sudan’la olmuştur. O zamanlar Güney Sudan dünya tarihinde görülmemiş çok zor bir iç savaş durumunda idi. Güney Sudanlı bir dostumun henüz yeni 2011 senesinde kurulmuş olan bağımsızlığını henüz iki sene önce almış ülkesine davet etti. Yolculuk ne kadarda tehlikeye gebe olsa da Afrika’ya olan tutkumu yenemedi.” olarak tanımlıyor.



Sanan Mustafayev, mesleğine olan aşkını ise "Renkli değerli taşlara karşı her zaman büyük bir tutku ve sevgi ile büyüdüm. Hayatım boyunca gittiğim yurt dışı ülkelerinden renkli taşlar aldım. Taşlarla hep bir bağım vardı, bu yüzden ilk başlarda iş yönünü pek umursamıyordum. Tutkuyla ve hobi olarak başlamış olduğum işi, daha profesyonel boyuta taşımak için Sanan & CO şirketini kurdum. Sadece iş gibi hissettirmiyor. İşe gidiyorum ve her gün tadını çıkarıyorum. Bu benim hayatımın tutkusu. Uğraştığım materyal, yani Doğa Ana'nın tam anlamıyla bir hazinesi, bu işte olmak bir lütuf. Bu iş, özellikle renkli değerli taş işi, güvene dayalı bir iştir. En önemli şey, satıcılarınızla güvene dayalı bir ilişki geliştirmek, piyasadaki bireylerin bilgi ve uzmanlığına düzenli olarak güvenebilmektir. Özellikle odaklandığım bir konu, müşterilerimizin kaliteli ve egzotik renkli değerli taş koleksiyoncuları oluşturmasına yardımcı olmak. Bunların çoğu onları eğitmek ve bu öğeler için değer yaratmakla ilgilidir. Renkli değerli taşlar dünyasının arkasında harika romantik hikâyeleri vardır. Yani bizim işimiz, bir nevi renkli değerli taşların habercisiyiz ve bu değeri yaratmak için olmamız gerekiyor." ifadeleri ile anlattı.