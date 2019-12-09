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İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İstihdamın artması için devlet destekleri artarak devam ediyor. 1.150 liraya kadar çıkabilen bu destekler özellikle sosyal yardım alan 18-55 yaş arası kişilere veriliyor.

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Devlet, sosyal yardım alanların işgücüne katılmasını teşvik ediyor. İş başvurusu aşamasında evrak masrafı için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde ise bir defaya mahsus 788 lira ödeniyor. 
 
EMLAK PARASI VERİLİYOR
 
Bu kişiler iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf, tıraş ve benzeri giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Yani toplam 360 liraya kadar ödeme alma hakkı var. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi halinde, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.
 
788 LİRALIK ÖDEME 
 
Bu yıl için bu tutar 788 lira. Yani toplam ödeme 1.150 liraya çıkıyor. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor. 
 
45 BİN PERSONEL AÇIĞI VAR
 
İŞKUR'un sisteminde 45 bin 305 açık i ilanı bulunuyor. En çok beden işçisi aranırken bunu makineci, satış danışmanı, temizlikçi, garson takip ediyor. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz meslek eğitim kursları düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor. 
 
ELEMAN İHTİYACI OLAN BAZI MESLEK GRUPLARI
 
Beden işçisi .373 
 
Makineci (dikiş) 1.957 
 
Satış danışmanı 1.535 
 
Temizlik görevlisi 1.522 
 
Garson 978 
 
Konfeksiyon 910 
 
Ön muhasebeci 720 
 
Güvenlik görevlisi 549 
 
Çağrı merkezi 731 
 
Gazaltı kaynakçısı 523 
 
Depo görevlisi 519 
 
Büro memuru 456 
 
Elektrikçi 382 
 
Kasiyer 358 
 
Paketleme işçisi 356 
 
Ütücü 319
 
(Güneş)

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