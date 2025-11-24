İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4546
  • EURO
    48,9651
  • ALTIN
    5532.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Türkiye'nin yeni istihdam kapısı
Ekonomi

İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Türkiye'nin yeni istihdam kapısı

Tüm açık iş ilanları artık tek bir platformda. İş Kapısı sayesinde iş arayanlar ücretsiz ve hızlı şekilde uygun işlere ulaşacak, şirketler ise açık pozisyonlarını kolayca duyurabilecek. Türkiye'nin tüm açık iş ilanlarını tek noktada toplayacak 'İş Kapısı Platformu' 1 Ocak'ta hizmete giriyor.

Yeni Şafak24 Kasım 2025 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Türkiye'nin yeni istihdam kapısı
ABONE OL

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Böylece vatandaşlar kendilerine en uygun işleri hiçbir ücret ödemeden tek noktadan görebilecek ve kısa sürede iş sahibi olabilecek. Platform 1 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanabilecek.

SÜREÇ DİJİTALE TAŞINIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye alacağı 'Türkiye'nin İş Kapısı Platformu' iş arayanlar için süreci kolaylaştıracak. İstihdam süreçlerini dijitalleştirecek platform iş arayanların ilanlara tek noktadan erişebilmesine olanak tanıyacak. Bunun yanı sıra işverenler için de işçi bulma sürecini basitleştirecek platform, uygun aday bulma süresinin azaltılmasını ve işverenlerin ilanlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.

TÜM SİTELER TEK PLATFORMDA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kurulacak platform ile hem İŞKUR'da açılan iş ilanları hem özel istihdam bürolarına ait kariyer.net, yenibiriş.com, adecco.com gibi birçok farklı internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara iş arayanlar tek platform üzerinden ulaşabilecek. Platformun çalışmalarında son aşamaya gelinirken, özel istihdam büroları ve internet sitelerinden görüşler alınarak platformun daha işlevsel hale getirilmesi sağlanacak. Özel istihdam büroları iş arayanlara, açık iş ilanlarına, işe yerleştirme sözleşmelerine ilişkin tüm bilgileri İŞKUR'un belirlediği süre ve formatta elektronik ortamda iletmek zorunda olacak.

BİLDİRİLMEYEN AÇIK İŞE CEZA

Açık iş pozisyonlarının özel istihdam bürolarına bildirilmemesi durumunda ceza uygulanacak. Bildirim yapmayan bürolar önce ihtar edilecek, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ise 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 272 bin 380 TL'ye çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.