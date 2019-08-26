İş Bankası 95 yılda kıtaları aşarak büyüdü  

Türkiye İş Bankası 95 yıllık serüvenini anlatan bir basın açıklaması yayınladı. “Milli Mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ‘Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı’ vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95 yaşında” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan banka, bugün yaklaşık 525 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile ülkenin en büyük özel bankası konumunda bulunuyor” denildi.

300 İŞTİRAKİ VAR

Türkiye’nin gelişiminde İş Bankası’nın kilit bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300’ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve milli ekonominin tesisinde kritik rol üstlendi. Ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405.2 milyar TL seviyesinde olan bankanın özkaynak büyüklüğü 58.7 milyar TL.”

YURT DIŞINDA ETKİNİZ

Ülke çapında yaygın şube ağıyla hizmet verildiği dile getirilen açıklamada “Banka, toplam 265,1 milyar TL’lik toplam mevduat hacmi ile ülkemizde tasarruf birikiminin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930’lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg Şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına da taşıdı. Banka bugün yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor” denildi.

DİJİTALDA AKTİFİZ

İş Bankası’nın, BrandFinance’in yayımladığı Banking 500-2019 raporunda, ‘Dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri’ seçildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl sonra 100 yaşına basacak olan banka, kurulduğundan bu yana teknolojik yeniliklerde de öncü bir kurum oldu. İş Bankası’nda şu anda dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7,7 milyona ulaşmış durumda. Bunların yüzde 94’ü mobil bankacılığı kullanırken, toplam işlemlerin artık yüzde 60’ı mobil kanallardan yapılıyor” denildi.