İş birliği protokolü imzalandı! İstasyonların tamamı Togg uyumlu olacak

67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları kurulacak. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre OSB'ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma tarafından yapılacak. Kurulacak istasyonların tamamı Türkiye'nin akıllı cihazı Togg uyumlu olacak.

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 67 bin fabrika ile Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerine kurulacak Togg uyumlu yüksek hızlı şarj istasyonlarının hayırlı olmasını diledi. Organize sanayi bölgelerini, sanayinin teknolojik dönüşümüne öncü yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Memiş Kütükcü, "OSBÜK olarak çalışmalarımızı, organize sanayi bölgelerimizi sanayi üretiminin yanı sıra, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümde de öncü hale getirmek hedefiyle yürütüyoruz. Eşarj firması ile imzaladığımız iş birliği protokolü de bu hedeflerimize katkıda bulunacak. Bu protokolle hedefimiz; 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimize, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg uyumlu yüksek hızlı şarj istasyonları kurmak. OSB'lerimizdeki yüksek hızlı şarj istasyonlarından hem OSB içindeki işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız faydalanabilecek. OSB müdürlüklerimiz tarafından işletilecek bu istasyonlar devreye alındığında, bir hizmeti daha OSB'lerimizdeki 67 bin sanayi işletmemizin ayağına götürmüş olacağız. Bu iş birliğinden dolayı Eşarj'a teşekkür ediyorum" dedi.

OSB'lerdeki şarj istasyonlarına piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda elektrik temin edileceği bilgisini paylaşan Kütükcü, "İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta işlemleri ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak. İstasyonlarla ilgili de 7/24 müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek. 24 saat kesintisiz hizmet verecek istasyonlarda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek" şeklinde konuştu.

"ARAÇ BAŞINA DÜŞEN HALKA AÇIK ŞARJ İSTASYONU SAYISINI ARTIRMAYA KARARLIYIZ"



Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 2 aylık döneminde geçen yılın ilk 6 ayının toplamı olan 2 bin 263 adetten fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildiğini belirten Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, "Eşarj olarak kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize elektrikli araç ekosistemi içerisinde ilklerin deneyimini yaşatıyoruz. Veriler ve gelişmeler, adet bazında düşük olmasına rağmen elektrikli otomobil satışlarının büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor. Eşarj olarak biz de ülkemizin bu potansiyeline duyduğumuz güvenle, yatırımlarımızı araç başına düşen halka açık şarj istasyonu sayı ve kapasitesini artırmak üzere yapıyoruz. Eşarj olarak 60'ın üzerinde şehirde, 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600 adede yakın istasyon, binin üzerinde soket ve 40 MWh'in üzerinde kurulu güce sahibiz. Türkiye'de sanayi üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği organize sanayi bölgelerinde, Eşarj olarak kuracağımız yüksek hızlı şarj istasyonları ile halkımıza en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. OSBÜK ile yaptığımız iş birliği, ilk etapta faal 272 organize sanayi bölgesini, önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni bölgeleri de kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Günümüzde dünya liderlerinin ajandasında ilk 3 maddeden biri olan iklim krizinin olumsuz etkilerinin azaltılması için ülkemizin geçtiğimiz sene Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı olduğunu hatırlatan Murat Pınar, "Organize sanayi bölgelerinde kuracağımız tüm Eşarj istasyonları aynı anda 2 aracı şarj edebilen, yüksek hızlı (DC) ve enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan cihazlar olacak. Eşarj ile beraber tüm OSB'lerin karbon salımlarını dünya standartlarına uygun şekilde ölçmek, iyileştirmek ve 'İklim Değişikliği' ve 'Yeşil Dönüşüm' politikalarına uyumun sağlanması ve farkındalığın artırılması için önemli bir adım olacak. Eşarj olarak müşterilerimize en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam etmek için de yıl sonuna kadar 81 ilimizde en az 1 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.