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İş dünyası: 2023’e güçlü yürüyelim

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından iş dünyasını 4.5 yıllık seçimsiz dönem heyecanı sardı. Önceki gece sandıklar açılır açılmaz başta TÜSİAD olmak üzere TOBB, MÜSİAD, İSO, İTO, DEİK, YASED yöneticileri peş peşe açıklamalar yaparak “Şimdi Kesintisiz icraat zamanı” mesajı verdiler. İlk açıklamayı yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski seçimsiz dönemin ekonomi için önemli bir fırsat oludğunu söyledi. İş dünyası temsilcileri görüşlerini dün de açıklamaya devam etti. Yapılan açıklamalarda 2023 hedeflerine güçlü şekilde ulaşmanın yolunun açıldığı belirtildi. Görüşler şöyle:

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 1 Nisan sabahından itibaren tüm kurumlarımızla birlikte siyasi istikrarın sağladığı güvenle, 2023 ve 2030 hedeflerine ulaşmak üzere, ihracatımız için mücadelemizi bir saniye durmaksızın sürdürüyoruz. Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar atarak, ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan: Artık önümüzde daha çok ‘çalışma ve üretimin’ konuşulacağı; ekonomik reformların, yapısal güçlenmelerin artacağı bir döneme giriyoruz. Hükümetini ve yerel yöneticilerini seçmiş Türkiye’nin önceliği ekonomidir. 

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan Gökceoğlu: Halkın iradesi tecelli etti. Çatışmaların bittiği, diyalogsuzluğun son bulduğu bir dönemin gelmesini bekliyoruz. Artık vatan için işbirliği ve daha fazla hoşgörüye ihtiyaç var. Önümüzde 4.5 yıl seçimsiz bir süreç var. İstikrarın sağlandığı ve büyüme sürecinin başladığı bir döneme giriyoruz.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Türkiye’nin önünde seçimsiz geçecek 4.5 yıl gibi uzun bir süre bulunuyor. Yatırım, üretim, büyüme ve istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşa edilmesini beklediğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerleyeceğiz.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral: Şimdi ekonomimizin çarklarını daha güçlü işletme ve her alanda üretime hız vererek ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunma zamanıdır. İş dünyamızın, güç ve deneyimini birleştirerek, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarına yön vereceğine dair inanç ve kararlılığımız tamdır. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin: Halkımız demokrasiye duyduğu inançla, büyük bir olgunluk içinde yerel seçimleri tamamlamıştır. Kazanan demokrasimiz olmuştur. Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Şimdi 4.5 yıl seçimsiz dönemde hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Yüzde 84.5 katılım oranıyla Batı demokrasilerini geride bırakan bir seçim yaşadık. Önümüzdeki 4.5 yıllık kesintisiz icraat döneminde ekonomiyi önceleyecek reformların hayata geçirilerek yarının inşası için reformlara odaklanılmalıyız. 

YABANCI YATIRIMCIYA GÜZEL ÖRNEK OLDUK

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Türkiye demokrasi sınavını başarıyla geçti. Bu seçimler Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güzel bir örnek teşkil etti. Bir kez daha gördüler ki demokraside herhangi bir kesinti yok, Türkiye başarılı bir imtihanı biz kez daha geçti. 4 sene seçim olmayacak. Artık hükümet ekonomiye odaklanacak.

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