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İş dünyası, Başkan Erdoğan'a taleplerini iletti

TOBB organizasyonuyla 81 ilden Ankara’ya gelen iş dünyası temsilcileri, taleplerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a birinci ağızdan iletti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, iş dünyası 20 ayrı talepte bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonuyla 81 ilden Ankara'ya gelen iş adamlarının dile getirdiği talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci ağızdan iletildi. Türkiye Ekonomi Şurası'nın kapalı bölümünde TOBB Konsey Başkanları ve Türkiye'nin 7 bölgesi adına konuşan temsilciler, yaptıkları sunumlarla sıkıntılarını dile getirdi.
 
Başkan Erdoğan istihdam taahüdü istedi
 
Türkiye Ekonomi Şurası toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Yardımcısı Fuat Oktay ile yedi bakan eşlik etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; iş adamlarının toplantıda dile getirdiği sorunları ve talepleri not etti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iş adamlarından il bazında istihdam taahhüdü istedi ve "Artı istihdam sizden, destek bizden" mesajı verdi.
 

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