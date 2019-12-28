İş dünyasını rahatlatan karar

28.12.2019 03:56 - Güncelleme: 28.12.2019 03:56

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonları ilgilendiren VERBİS’e kayıt sürelerini, başvuruların büyük bir kısmında tespit edilen hatalar ve mevzuata aykırı başvurular nedeniyle 6 ay uzattı. Bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 31 Aralık 2019 olarak belirlenen son kayıt tarihi, 30 Haziran 2020’ye alındı. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için 31 Mart 2020 olarak belirlenen son kayıt tarihi, 30 Eylül 2020 oldu. DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, son süre uzatımına gidildiğini ve fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak yasal süresi içinde kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Karcıoğlu, her bir veri türü bakımından tek tek incelemeksizin oluşturulan veri envanterinin hatalı ve eksik olmasını gerektiğine dikkati çekti.