İş güvenliği olmayan 1.776 madene kilit
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız madenlerde sıkı denetim yaptıklarını belirterek “2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik” dedi. Mithat Cansız güvenliği olmayan 1.776 madenin işletme ruhsatlarını iptal ettiklerini ifade etti.
İş kazalarının en fazla görüldüğü madencilik sektöründe denetimler hızla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, maden tesislerinde denetimlerin artırıldığını belirterek, “2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk” dedi.
Denetimlerin objektif olarak belirli usul ve esaslar çerçevesinde yapılması için bir kitapçık hazırladıklarını ifade eden Cansız, “Bütün personel buna göre denetim yapıyor. Geçmiş yıllara göre daha sıkı ve objektif denetleme yapıyoruz. Biz 2023’e geldiğimizde yılda 14 bin sahanın nitelikli ve objektif bir şekilde denetlenmesini hedefliyoruz. Bu her yılda ortalama iki defa denetleme demektir” dedi.
SIFIR TÖLERANS
İşletme güvenliği sağlanmayan madenlere karşı “sıfır tolerans” uygulaması kapsamında birçok denetim ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Cansız, madenleri risk gruplarına göre mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere üçe ayırdıklarını söyledi. Cansız, daha önce 2-3 yılda bir denetlenen ruhsat sahalarının artık risk büyüklüğüne bağlı olarak düzenli bir şekilde denetlendiğini dile getirdi. Yapılan denetlemeler için alanda en az 5 yıl çalışmış 70 uzman istihdam ettiklerini dile getiren Cansız, 180 uzmanın daha bakanlık bünyesine katılacağını ve yetkin personel istihdamının devam edeceğini kaydetti.
MADEN iHRACATI 5 MİLYAR $’I BULDU
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise Türkiye’nin madencilik sektöründeki ihracatının geçen yıl 4.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini yani yaklaşık 5 milyar dolara dayandığını söyledi. Bu yıl da aynı rakamların hedeflendiğini kaydeden Dinçer, Türkiye’nin madencilik sektörünü daha ileriye taşıyabilmek için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına azami özen gösterilmesi gerektiğini ve dünyadaki gelişmiş yöntemlerin örnek alınabileceğini anlattı.
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