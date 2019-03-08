İş hayatında yeni döneme kadınlar damgasını vuracak

Geçen ay yeniden başkan seçildiği toplantıda yaptığı konuşmada iş dünyasının erkek egemen görüntüden çıkarak toplumun eşit paydaşlarının ortak aklını yansıtması gerektiğine değinen MÜSİAD USA Başkan Mustafa Tuncer, kadınların iş dünyasındaki öncü rolüne destek verdiklerini belirtti.

Forum USA, bu çerçevede MÜSİAD USA’in önemli pozsiyonlarında olan dört kadın üye ile iş hayatında kadınların rolü üzerine Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte röportajın satır başları...

Mine Anlar – MÜSİAD USA Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Girişimcilerden Sorumlu Baskan Yardımcısı



ABD’de etkin olan Türk iş kadınlarımızın sayısı oldukça az. Fakat kadın girişimcilerimiz ABD’nin neredeyse her şehrinde bulunuyor.

Bizim de MÜSİAD USA olarak amacımız; ABD’de yaşayan Türk iş kadınlarına iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve her konuda yönetim kademesinde bulunmalarına destek olmak.

Mustafa Bey son 4 yıldır çok başarılı bir yönetim ile MÜSİAD USA’i bu günlere getirdi. Yapmış olduğu emekler saymakla bitmez. Şubat 2019 Yönetim Kurulu Toplantısında , tekrar Başkan seçildi ve ilk icraatı ile Kadın Girişimciler’den sorumlu Başkan Yardımcısı görevi ile MÜSİAD USA’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldum.

Mustafa Bey’in önderliği ve girişimleri ile oluşturulan Kadın Girişimciler Platformu, MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer Bey başta olmak üzere ve bütün yönetim kuruluna, kadın girişimcilere vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı, bir iş kadını olarak teşekkür ediyorum.

Mine Anlar Word of Travel’ın kurucusu ve CEO’su. ABD’de VIP seyahat ve etkinlik endüstsidinde 15 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Fergül Kuzucuoğlu – MÜSİAD USA Tekstil Komisyonu Başkanı

AFK Strategies Inc adlı şirketimizin kuruluş amacına yönelik olarak projelerimizin çoğu ABD dışında özellikle Türkiye’de üretim yapan KOBİ’lerin ABD pazarına girişlerini/ tanıtımlarını sağlamak, onların burdaki temsilcileri olmak. Şu anda en önemli projemiz BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayii Odası) önderliğinde gerçekleşmiş olan Türk Ticaret Merkezi New York’ un Tekstil katında yer alan 7 firmamız ve kontrakt katında yer alan 6 firmamızın ABD pazarına giriş ve ihracatlarının arttırılması.

Türk iş kadınları ve iş insanlarının genel olarak ABD’de daha fazla söz sahibi olması gerekiyor. Bazı önemli yerlerde etkili olmaya başladılar.

MÜSİAD USA adına Mustafa Tuncer ve Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında kadınların etkin olmasını çok olumlu bir karar olarak görüyorum. Araştırmalara göre kurullarında ve karar mekanizmalarında önemli bir oranda kadınların olduğu şirketler kurullarında hiç kadın olmayan şirketlere göre daha iyi performans gösteriyor. Bu bilgi doğrultusunda kadınların MÜSİAD USA’de daha aktif olmasını görmek sevindirici bir gelişme.

Fergül Kuzucuoğlu farklı endüstrilerdeki firmaların ABD pazarına giriş ve bu pazarda büyümelerine yardımcı olan danışmanlık şirketi AFK Strategies Inc.’in kurucu ortağı ve yöneticisidir.

Derya Taşkın – MÜSİAD USA Danışma Kurulu Üyesi

Amerikan siyasetinde daha aktif olmak için çalışıyorum ayrıca kendi şirketim ve aile şirketimi bir tık daha ileriye götürmek için çalışıyoruz, bunların dışında kurumumuzun ikinci şubesini açmak için çalışmalara başladık. Ayrıca yeni bir film projemiz için senaryoları okuma aşamasındayız.

ABD’de Türk iş kadınları bence etkili, sadece kendileri çok göz önünde bulunmak istemiyor. Benim tanıdığım IT, mühendislik, girişimcilik, finans ve bence en önemlisi eğitim alanında çok önemli başarılara imza atmış kadın arkadaşlarım var.

Taşkın Bakery olarak Mustafa Bey’in başkanlığı kutluyoruz ve aynı zamanda çoğu elemanımızın da kadın olduğu bir işletme olarak MÜSİAD USA’in yeni dönemde kadına verdiği önemi takdir ediyoruz. Yeni yönetim olarak daha fazla kadın girişimcinin MÜSİAD USA etkinliklerine katılacağına ve üye olarak devam edeceğine eminiz.

Paterson Kütüphane ve Müzesi yönetim kurulu üyesi. Passaic County (16 Belediye) Kadın Statüsü delegesidir. Paterson Şehri’nin 4 yıl önce atanan ilk Belediye Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. 21 yıllık aile işletmesi olan Paterson da bulunan Taşkın Fırın ve Café ile çalışmaktadır. 65 çalışan ağırlıklı olarak kadındır. Taşkın Fırın, Türk ekmekleri ve hamur işleri sunan ve Food Network dahil olmak üzere birçok TV kanalında yer alan ilk Türk markasıdır.

Şahinat Erkılıç – MÜSİAD USA Florida Temsilcisi

Şu anda odağımda Hijab In Style dergisi yer alıyor. Çok yoğun bir mesai içindeyiz. İlk sayımızı 2019 yılının Ocak ayında çıkardık ama aslına bakarsanız, derginin çok uzun süren bir ön hazırlık çalışması oldu. Muhafazakar moda tüm dünyada yükselen bir trend. Artık büyük modaevlerinin podyumlarında başı örtülü, Müslüman modeller yürüyor; pek çok büyük modaevi Müslüman, muhafazakar kadınları göz önünde bulunduran koleksiyonlar üretiyor, reklamlarında yine Müslüman ve örtülü kadınlara yer veriyor. Tüm bunlar tesadüf eseri değil.

Türk kadınları üretkendir, girişimcidir ve bu girişimci ruhumuzun doğru destekler sağlandığında çok daha ses getirecek sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Her platformda başarıdan başarıya koşan kadınlarımız var. ABD’de de Türk kadınları neden daha fazla söz sahibi olmasın, isimlerini duyurmasın?

Mustafa Bey çok başarılı, çalışkan ve vizyoner bir iş adamı. Mustafa Tuncer yönetmindeki MÜSİAD USA’de kadınların daha aktif rol aldığı, daha çok desteklendiği bir ortam oluşturuyoruz. Mustafa Bey her zaman “Birlikte çalışıyoruz, o halde birlikte yönetmeliyiz” diyerek, kadınları MÜSİAD USA’de yer almaları için teşvik ediyor. Ben önümüzdeki dönemde üyelerimiz arasında kadınların sayısının daha da artmasını umuyorum. Bunun için kadın girişimcilerimizi desteklemeli, bilgilendirmeli ve cesaretlendirmeliyiz. Bu nedenle daha yapacak çok işimizin olduğunu düşünüyorum.

Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra evlendi ve 2001 yılında ABD’nin Florida eyaletine taşındı. Burada ilk girişimi olan Fashion in Style Miami’yi kurdu. Aynı zamanda 2019 Ocak ayı itibariyle yayın hayatına başlayan ABD merkezli muhafazakar moda ve yaşam dergisi Hijab In Style’ın Kurucu Ortağı ve Yayın Yönetmeni. Erkılıç ayrıca evli ve üç çocuk annesi.