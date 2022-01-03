İş insanı Süleyman Lami Uyar 2021 çelik ihracatında Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğunu müjdeledi

3 Ocak 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:38

Türkiye, giriştiği yeni pazar arayışını olumlu sonuçlar ile tamamlıyor. İş insanı Uyar, takipçisi olduğu bu konuyu şu şekilde ifade ediyor;



"AB ile ABD pazarlarında yaşanan daralmayı fırsat bilen sektörümüz, bu pazarlara ulaşarak ve tam olarak istenilen seviyeye gelemediğimiz pazarlarda da varlığını arttırarak konumunu sağlamlaştırıyor. Son zamanlarda yönünü Uzak Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika bölgelerine dönen Türk çelik ihracatçısı, böylelikle kendisine alternatif pazarlar edindi. Çelik üretimi konusuna gelindiğinde ise dünya ülkelerinin birçoğu küçülmeye giderken sadece beş ülke büyüme hedeflerini gerçekleştirebildi. Türkiye'nin de içersinde yer aldığı bu ülkelerin Çin, Vietnam, Rusya ve İran olduğunu söyleyerek ülkemizin bu konuda ilerleme içersinde olması hepimiz için gurur verici oluyor. ABD, Japonya, Almanya, İtalya ve Hindistan olarak sıralanacak diğer büyük ülkeler ise 2021 yılında tam aksi olarak %10-20 seviyelerinde daralmalar yaşadı."

2021 yılının çelik üretiminde Avrupa birincisi olan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Süleyman Lami Uyar, konuşmasına şu şekilde devam ediyor;

"Türkiye'nin bu başarıyı elde etmesinde en önemli etkenin bütün dünyanın etkilendiği Covid-19 virüsünden kaynaklı pandemi sürecini Çin'in daha çabuk kontrol altına alarak ülke içi tüketime önem vermesi oldu. Sonuç böyle olunca Çin ihracat pazarlarında daha az yer almaya başlayarak bir boşluğa sebebiyet verdi. Bundan yararlanan Türk üreticisi ise Çin'in bulunmadığı Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarına önemli ölçüde ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılı içerisinde %20'lik bir büyüme gösteren ihracatımız ve üretimimiz, şimdilerde ise daha da gelişme göstererek Türkiye'nin önde gelen iş alanları arasında olmamızı sağladı."

Çelik fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle ihracatın bir önceki yıla göre değer olarak iki katı artış yaşadığını belirten İş İnsanı Süleyman Lami Uyar, pandemi sürecinin eskisi kadar iş hayatında etkili olmaması ve teşvik paketleri sayesinde hem küresel ölçüde hem de ülkesel olarak olumlu süreçlerin yaşandığına ifadelerinde yer veriyor. Diğer olumlamalar için ise şunları dile getiriyor;

"Küresel çapta yaşanan hareketlenmeler 2021 yılı için çok güzel sonuçlar yarattı. İyiye seyreden bu sürecin ise 2022 yılı içerisinde de devam edeceğini söylemek mümkün. Bu yıl çelik üretiminin 2017-2018 yılları seviyelerine yaklaştığını ve artışa doğru ilerlediğini biliyoruz. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda ise Türkiye'nin çok iyi bir konuma geldiğini ve bu şekilde devam ettiği sürece yerini uzun yıllar boyunca koruyacağını öngörmek olası diyebiliyoruz."