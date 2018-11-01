‘İş yapma kolaylığında 17 basamak yükseldik’

Albayrak, Twitter’den şu açıklamalarda bulundu: “Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi. Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız.”

YASED: BÜYÜK BAŞARI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilen ‘Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi”nde (İYKE) Türkiye’nin bir önceki yıla göre ‘17 basamak’ yükselmesini, büyük bir başarı diye nitelendirdi.

Ahmet Erdem yaptığı açıklamada, ülkelerin küresel çapta daha fazla doğrudan yatırım çekme konusunda rekabet ettiği bir dönemde, Türkiye’nin iş yapma kolaylığı açısından kat ettiği mesafenin önemine değinerek, şunları söyledi: “Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde bir önceki seneye göre 17 basamak yükselmesi, ülkemizin söz konusu kriterlerde kat ettiği çok önemli iyileşmelerin bir göstergesi” dedi.