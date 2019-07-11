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İşçi bulamayan tekstilci Diyarbakır’a gidiyor

İstanbul’da işçi bulmakta zorlanan tekstil ve hazır giyim firmaları Diyarbakır’ın yolunu tuttu. Diyarbakır’daki Tekstil İhtisas Bölgesi’nde şimdiye kadar 60 firma arsa aldı. Firmaların 20’sini İstanbul’dan gelen girişimciler oluşturdu.

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İstanbul’da konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar, teşvik uygulaması ve ucuz iş gücü avantajından faydalanmak için Diyarbakır’a yatırıma yöneldi. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında bir araya gelen tekstil ve konfeksiyon firmalarının Diyarbakır’a yatırım için hazırladığı proje, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayat buldu. Proje kapsamında Diyarbakır-Elazığ kara yolunda 129 hektar alanda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması için altyapı çalışmalarına başlanırken, söz konusu bölgede tesis kurmak isteyen 60 firmaya arsa tahsis edildi. 400 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmalardan bazıları inşaata başladı. Bu 60 firmanın 20’sini İstanbul’dan gelen girişimciler oluşturdu.

UCUZ İŞGÜCÜ İMKANI

Fermaş Fermuar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Özhan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır İstanbul ve Çorlu’da fermuar ürettiklerini söyledi. Son yıllarda tekstil sektöründe işçi sıkıntısının yaşandığını, bu nedenle firmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arayışa girdiğini belirten Özhan, Diyarbakır’da oluşturulan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin firmalar için çok cazip olduğunu ifade etti. Burada 12 bin metrekare alanda 120 kişinin çalışacağı bir tesis kuracağını dile getiren Özhan “Çorlu ve İstanbul’daki tesislerimde çalıştıracak işçi bulamıyorum. Teşvik uygulaması burayı cazip kılıyor ve burada ucuz iş gücü mevcut. Doğu ve Güneydoğu’da büyük iş gücü var, bunu değerlendirmek lazım” dedi.

TEŞVİK AVANTAJI VAR

Yatırım için İstanbul’dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz ise 33 yıldır İstanbul’da giysi üretimi yaptığını söyledi. Diyarbakır’da 6 bin metrekare kapalı alanda en az 100 kişinin çalışacağı tesisin bir yıl içerisinde faaliyete geçeceğini ifade eden Yılmaz, İstanbul’da iş gücüne dayalı sektörde büyümenin zorlaştığına dikkati çekerek, bu nedenle Anadolu’ya yöneldiklerini, teşvik uygulamasının da buna büyük katkı sunduğunu aktardı. Yılmaz, batıda tekstil sektöründe çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, “Teşvik uygulamasının avantajları buraya yatırım için cezbediyor. Sektör son yıllarda İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geçiş yapıyor. Buradaki tesisimizin hemen inşaatına başlıyoruz, 2020 yılında üretime başlayacağız” ifadelerini kullandı.

10 bin kişiye istihdam imkanı

GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu 1290 dekar alan üzerine kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak için 60 girişimciyle sözleşme imzaladıklarını, bunun 20’sinin İstanbul’dan geldiğini söyledi.  10 bin kişiye istihdam sağlayacak tesislerin yüzde 80’inin gelecek yıl üretime geçeceğini vurgulayan Oğurlu, şöyle konuştu: Teşvik uygulamasının şehre yatırım yapan girişimcilere sağladığı büyük imkana dikkati çeken Oğurlu, “Batıdaki bir OSB’de bir dönüm arsa bedeliyle burada 4 dönüm kapalı alan yapılabiliyor. Uygulama kapsamında girişimciye arsa bedava

 veriliyor, vergi ve sigorta primi indirimi sağlanıyor. Batıda 200 işçi çalıştıran bir firma buraya geldiğinde sadece SGK priminden ayda 100 bin lira karı olacak. Yatırımcı sunulan bu büyük fırsatı kaçırmasın” dedi. 

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