İşçi bulamayan tekstilci Diyarbakır’a gidiyor

İstanbul’da konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar, teşvik uygulaması ve ucuz iş gücü avantajından faydalanmak için Diyarbakır’a yatırıma yöneldi. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında bir araya gelen tekstil ve konfeksiyon firmalarının Diyarbakır’a yatırım için hazırladığı proje, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayat buldu. Proje kapsamında Diyarbakır-Elazığ kara yolunda 129 hektar alanda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması için altyapı çalışmalarına başlanırken, söz konusu bölgede tesis kurmak isteyen 60 firmaya arsa tahsis edildi. 400 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmalardan bazıları inşaata başladı. Bu 60 firmanın 20’sini İstanbul’dan gelen girişimciler oluşturdu.

UCUZ İŞGÜCÜ İMKANI

Fermaş Fermuar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Özhan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır İstanbul ve Çorlu’da fermuar ürettiklerini söyledi. Son yıllarda tekstil sektöründe işçi sıkıntısının yaşandığını, bu nedenle firmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arayışa girdiğini belirten Özhan, Diyarbakır’da oluşturulan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin firmalar için çok cazip olduğunu ifade etti. Burada 12 bin metrekare alanda 120 kişinin çalışacağı bir tesis kuracağını dile getiren Özhan “Çorlu ve İstanbul’daki tesislerimde çalıştıracak işçi bulamıyorum. Teşvik uygulaması burayı cazip kılıyor ve burada ucuz iş gücü mevcut. Doğu ve Güneydoğu’da büyük iş gücü var, bunu değerlendirmek lazım” dedi.

TEŞVİK AVANTAJI VAR

Yatırım için İstanbul’dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz ise 33 yıldır İstanbul’da giysi üretimi yaptığını söyledi. Diyarbakır’da 6 bin metrekare kapalı alanda en az 100 kişinin çalışacağı tesisin bir yıl içerisinde faaliyete geçeceğini ifade eden Yılmaz, İstanbul’da iş gücüne dayalı sektörde büyümenin zorlaştığına dikkati çekerek, bu nedenle Anadolu’ya yöneldiklerini, teşvik uygulamasının da buna büyük katkı sunduğunu aktardı. Yılmaz, batıda tekstil sektöründe çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, “Teşvik uygulamasının avantajları buraya yatırım için cezbediyor. Sektör son yıllarda İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geçiş yapıyor. Buradaki tesisimizin hemen inşaatına başlıyoruz, 2020 yılında üretime başlayacağız” ifadelerini kullandı.