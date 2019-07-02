İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler?
İŞKUR’dan 2019 yılından vasıflı vasıfsız KPSS şartı aranmadan 10 bin 685 kişiye istihdam sağlanacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, ‘İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler? İŞKUR 10 bin 685 işçi başvuru son gün ne zaman?’ sorularına internetten yanıt aranıyor. Yayınlanan iş ilanları arasında asgari ücretle vasıfsız işçi arayan şirketler bulunmakta, yüksek maaşla nitelikli ve vasıflı işçi arayan şirketlere ait ilanlarda bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvurusuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…
‘İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler? İŞKUR 10 bin 685 işçi başvuru son gün ne zaman?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. İŞKUR’dan 2019 yılından vasıflı vasıfsız KPSS şartı aranmadan 10 bin 685 kişiye istihdam sağlanacak. Yayınlanan iş ilanları arasında asgari ücretle vasıfsız işçi arayan şirketler bulunmakta, yüksek maaşla nitelikli ve vasıflı işçi arayan şirketlere ait ilanlarda bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. Ama genel başvuru şartları ele alındığında, adayların en az okur yazar olan, ilkokul mezunu, T.C vatandaşı, vasıflı ve vasıfsız gibi kriterlerle işçi alımı yapılmaktadır. Türkiye genelinde 12 Temmuz 2019 tarihine kadar 10 bin 685 işçi alımı yapılacak. İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvurusuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…
İŞKUR 10 BİN 685 İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
2019 İŞKUR 10 BİN 685 İŞÇİ ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?
İŞKUR tarafından yapılacak 10 bin 685 işçi alımı için başvurular 12 Temmuz’a kadar geçerli olacak.
HANGİ İLLERDE ALIM YAPILMAKTADIR?
İŞKUR’un sayfasında yer alan bilgilere göre, Adana, Samsun, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Antalya ve daha birçok ilden işçi alımı yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen linki tıkladığınızda her bir il için yayınlanan ilanları görüntüleyebilir ve ilgili ilana başvuruda bulunabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. Ama genel başvuru şartları ele alındığında, adayların en az okur yazar olan, ilkokul mezunu, T.C vatandaşı, vasıflı ve vasıfsız gibi kriterlerle işçi alımı yapılmaktadır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular başlamış olup, 12 Temmuz’a kadar devam etmektedir. Her bir ilanın son başvuru tarihi farklıdır. Başvurular, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden yada size en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerinden yapılmaktadır.
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