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İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler?

İŞKUR’dan 2019 yılından vasıflı vasıfsız KPSS şartı aranmadan 10 bin 685 kişiye istihdam sağlanacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, ‘İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler? İŞKUR 10 bin 685 işçi başvuru son gün ne zaman?’ sorularına internetten yanıt aranıyor. Yayınlanan iş ilanları arasında asgari ücretle vasıfsız işçi arayan şirketler bulunmakta, yüksek maaşla nitelikli ve vasıflı işçi arayan şirketlere ait ilanlarda bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvurusuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

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 ‘İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru alımı ne zaman? İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvuru şartları neler? İŞKUR 10 bin 685 işçi başvuru son gün ne zaman?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. İŞKUR’dan 2019 yılından vasıflı vasıfsız KPSS şartı aranmadan 10 bin 685 kişiye istihdam sağlanacak. Yayınlanan iş ilanları arasında asgari ücretle vasıfsız işçi arayan şirketler bulunmakta, yüksek maaşla nitelikli ve vasıflı işçi arayan şirketlere ait ilanlarda bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. Ama genel başvuru şartları ele alındığında, adayların en az okur yazar olan, ilkokul mezunu, T.C vatandaşı, vasıflı ve vasıfsız gibi kriterlerle işçi alımı yapılmaktadır. Türkiye genelinde 12 Temmuz 2019 tarihine kadar 10 bin 685 işçi alımı yapılacak. İŞKUR 10 bin 685 KPSS’siz işçi başvurusuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

 

İŞKUR 10 BİN 685 İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

2019 İŞKUR 10 BİN 685 İŞÇİ ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından yapılacak 10 bin 685 işçi alımı için başvurular 12 Temmuz’a kadar geçerli olacak.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILMAKTADIR?

İŞKUR’un sayfasında yer alan bilgilere göre, Adana, Samsun, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Antalya ve daha birçok ilden işçi alımı yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen linki tıkladığınızda her bir il için yayınlanan ilanları görüntüleyebilir ve ilgili ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayınlanan iş ilanları içeriğinde, aranacak vasıflara göre belirlenmiş kriterler sunulmaktadır. Her bir işveren, yayınladıkları iş ilanında, kendi alanlarında istenen şartları belirtmiştir. Ama genel başvuru şartları ele alındığında, adayların en az okur yazar olan, ilkokul mezunu, T.C vatandaşı, vasıflı ve vasıfsız gibi kriterlerle işçi alımı yapılmaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular başlamış olup, 12 Temmuz’a kadar devam etmektedir. Her bir ilanın son başvuru tarihi farklıdır. Başvurular, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden yada size en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerinden yapılmaktadır.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
 
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
 
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
 
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
 
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
 
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
 
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
 
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
 
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
 
İŞKUR
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
 
 

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