İŞKUR 1.2 milyon kişiye iş buldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlik sorununa çözüm bumlak için önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmaların meyvesini iş olarak topladıklarını ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, “2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda da 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik.” dedi. Uzunkaya, İŞKUR’un her yıl kendisine yeni ve gerçekçi hedefler belirleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Uzunkaya, bu yıl istihdam edilenlerin 450 bininin kadın, 450 bininin de genç olduğunu, bunu da çok değerli bulduklarını aktardı. Engellilere ve üniversite mezunlarına yönelik istihdamda da önemli rakamlar elde ettiklerine dikkati çeken Uzunkaya, çalışmalarına iş gücü piyasasının beklentilerine uygun devam ettiklerini anlattı. Avrupa istihdamsız kalkınma hesapları yaparken, Türkiye’nin istihdamla beraber büyüme ve kalkınma politikasını benimsediğini dile getiren Uzunkaya, “Yeni istihdam imkanları bularak yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılı ilgili hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla belirliyoruz” dedi.

PROGRAM UYGULANDI

Bu yılın başında 1 milyon 250 bin istihdam hedefini kamuoyuna deklare ettiklerini hatırlatan Uzunkaya “Bizim ideal hedefimiz 1 milyon 250 bindi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de il müdürlüklerimiz ve genel merkez olarak tüm paydaşlarımızla sahadayız. İşverenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibarıyla 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik. Bizim bu programlarımıza katılanların yüzde 80’i istihdamda kalan ve iş gücünün beklediği insanlardır” diye konuştu.