İŞKUR 1.2 milyon kişiye iş buldu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, “2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı amaçlamıştık. 20 Aralık itibarıyla 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik” dedi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlik sorununa çözüm bumlak için önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmaların meyvesini iş olarak topladıklarını ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, “2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda da 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik.” dedi. Uzunkaya, İŞKUR’un her yıl kendisine yeni ve gerçekçi hedefler belirleyen bir kurum olduğunu söyledi.
Uzunkaya, bu yıl istihdam edilenlerin 450 bininin kadın, 450 bininin de genç olduğunu, bunu da çok değerli bulduklarını aktardı. Engellilere ve üniversite mezunlarına yönelik istihdamda da önemli rakamlar elde ettiklerine dikkati çeken Uzunkaya, çalışmalarına iş gücü piyasasının beklentilerine uygun devam ettiklerini anlattı. Avrupa istihdamsız kalkınma hesapları yaparken, Türkiye’nin istihdamla beraber büyüme ve kalkınma politikasını benimsediğini dile getiren Uzunkaya, “Yeni istihdam imkanları bularak yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılı ilgili hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla belirliyoruz” dedi.
PROGRAM UYGULANDI
Bu yılın başında 1 milyon 250 bin istihdam hedefini kamuoyuna deklare ettiklerini hatırlatan Uzunkaya “Bizim ideal hedefimiz 1 milyon 250 bindi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de il müdürlüklerimiz ve genel merkez olarak tüm paydaşlarımızla sahadayız. İşverenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibarıyla 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik. Bizim bu programlarımıza katılanların yüzde 80’i istihdamda kalan ve iş gücünün beklediği insanlardır” diye konuştu.
İŞSİZLER EŞ-DOST KAPISINI ÇALDI
Türkiye’deki yaklaşık 3,8 milyon işsizin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlerin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı. 2,2 milyon işsiz doğrudan işverene başvururken 1,6 milyon kişi iş başvurusunun sonucunu bekliyor. Öte yandan, 1,3 milyon kişi umutlarını Türkiye İş Kurumuna bağlarken, İŞKUR’dan başvurusuna cevap bekleyenlerin sayısı 949 bin kişi olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde 980 bin kişi iş bulmak için özel istihdam ofislerine müracaat ederken 951 bin kişi de gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarında geleceğini aradı. Kendi iş yerini kurmak amacıyla mekan ve araç gereç bakan işsizlerin sayısı 89 bin kişi, bunun için kredi, lisans gibi bürokratik işlemlerin araştırmaları yapanların sayısı da 74 bin kişi oldu.
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