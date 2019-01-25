İŞKUR ile BİK arasında 3 yıldır devam eden iş birliği protokolü yenilendi

İletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler ile üniversite öğrencilerinin eğitim ve istihdam süreçlerinde iş birliğini kapsayan protokolün imza töreni, BİK Genel Müdürlüğünde düzenlendi.

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, törende, İŞKUR'la yaklaşık 3 yıldır devam eden iş birliğinin yenilenmesi için imzalanan protokolün önemini vurguladı.

Medya sektörünün kronikleşmiş ve mutlak surette neşter vurulması gereken yapısal sorunlarına dikkat çeken Karaca, en büyük sorunun nitelikli eleman istihdamı olduğunu belirtti.

BİK'in en büyük amacının sektörün mürekkep dahil her türlü ihtiyacını karşılamak ve sorunlarına çözüm getirmek olduğunu ifade eden Karaca, "Başta yazılı basın ve gazetelerimiz olmak üzere, medyamızın yapısal sorunlarının başında gelen nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda kendi imkanlarımız nispetinde İŞKUR ve devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği yaparak, çeşitli projeleri hayata geçirme suretiyle yapısal sorunların sorumluluğunu üstlenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Arzumuz, istihdamın daimi surette olması"

Karaca, iş birliği kapsamında yaptıkları programlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Esasında eğitim olarak başladığımız yolculuğumuz, İŞKUR'un sağladığı imkanla birlikte eğitim ve istihdam olarak ortaya çıktı. 3-4 hafta süren eğitim programlarıyla üniversitelerden mezun genç gazeteci adaylarımızı yetkin hocalarımız ve eğitmenlerimiz aracılığıyla ciddi bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Ayrıca eğitimin verildiği bölgede, gazetelerimiz başta olmak üzere medya kuruluşlarımızı bilgilendiriyor ve genç gazeteci veya medya mensubu olacak arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili kendilerinden taahhüt alıyoruz. 500'ün üzerinde katılımla bu programı gerçekleştirdik. Bunların yarısından fazlası istihdam edildi. En büyük arzumuz, bu istihdamın İŞKUR kapsamındaki programla nihayet bulması değil, daimi surette olması."

Yakup Karaca, daha azimli ve gayretli bir şekilde bu eğitim programlarını Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"İşverenlerin aradığı elemanı bulamama problemi var"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da, basının milletin gören gözü, yürüyen ayağı ve duyan kulağı olma görevini yürüttüğünü, toplumun olmazsa olmaz önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

İstihdam ve işsizlikle mücadelenin, toplumların en önemli meselesi olduğunu belirten Uzunkaya, "Sadece gazetecilik mesleğinde değil, hayatın her alanında nitelikli, beceri sahibi, tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Türkiye'de zannedilenin ötesinde iş arayandan çok, işverenlerin aradığı elemanı bulamama problemi var." değerlendirmesini yaptı.

Uzunkaya, "İş gücü piyasasının bizden nitelikli eleman istediğini biliyoruz. Gençlerimizin eğitimlerini çok önemsiyoruz. Türkiye'de üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranları yüzde 80'dir. Üniversite mezunlarının istihdam oranı yüzde 70'tir. İŞKUR, bugün 210 bin üniversitelinin istihdamına aracılık yapan ve verdiği uluslararası sertifikayla gençlerin önünü açan bir kurumdur. BİK'le bu süreçte bin 299 kişinin eğitimini gerçekleştirdik. Bu arkadaşlarımızdan 989'u şu anda basın mensubu olarak hizmetlerini sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.

Medyaya yönelik çalışmalarının BİK'le sınırlı olmadığını ifade eden Uzunkaya, medya kanallarının her birinde eğitim programı uyguladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Karaca ve Uzunkaya protokolü imzaladı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BİK ve İŞKUR arasında temelleri 2016 yılında imzalanan protokole dayanan iş birliği kapsamında, geçen yıl düzenlenmeye başlanan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programından yararlanan genç medya mensubu adaylarının, sektörde faaliyet gösteren işletmelerde 9 aya varan sürelerle işbaşı eğitim programlarına katılabilmeleri amaçlanıyor.

Mevcut işbirliğini daha da güçlendirmek ve sektördeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasına devam edebilmek hedefleniyor.