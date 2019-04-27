İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! İŞKUR'dan hangi illere bekçi alımı yapılacak?

İŞKUR’dan yapılan bekçi alımı ilanı binlerce vatandaşın heyecanına neden oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yapmak isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde istihdam edilecekler. Bekçi alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon birçok şehir var. Bekçi alımlarında Türk vatandaşı olma, ilkokulu bitirmiş olma, askerlik ödevini bitirmiş olma gibi şartlar yer alıyor. Peki, İŞKUR sınavsız bekçi alımı başvuru şartlarında başka ne maddeler var? Haberin devamında bekçi alımları ile ilgili merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.

8 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 bin bekçi alımı başvuru sonuçları için resmi bir veri bulunmasa da, bir önceki dönem bekçi alımı başvuru sonuçlarının ilan süresi bazı tahminleri ortaya koyuyor. Daha önceki bekçi alımlarında sonuçlar 30-40 gün aralığında ilan edildi. Bekçi alımı başvuru sürecinin 1 Nisan'da sona erdiği göz önüne alınırsa, bekçi alımı başvuru sonuçları Mayıs ayının ilk haftasında açıklanabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama işlemi online olarak yapılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı güvencesi ile gerçekleştirilen alımlar pa.edu.tr adresinden duyuruluyor. Bekçi alımı başvuru sonuçları ilan edilir edilmez sitemiz üzerinden sizlere aktaracağız.

2019 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

BAŞVURU ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURULARIN ALINMASI

MADDE 8 – (1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,

ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.