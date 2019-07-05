İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları sorgulama ekranı! Sosyal Çalışma Programı öğrenciler kaç TL kazanacak?

‘İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları sorgulama ekranı nedir? Sosyal Çalışma Programı öğrenciler kaç TL kazanacak? SÇP’de günlük ücret ne kadar?’ sorularına 20 bin üniversite öğrencisi tarafından yanıt aranıyor. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları dün akşam saat 21.00 itibar ile duyuruldu. Sosyal Çalışma Programı’nda bulunmaya haz kazan öğrenciler 3 aylık yaz tatili döneminde hem ayda 2 bin 500 TL harçlık kazanacak hem de işi tecrübesi kazanacaklar. Bakan Selçuk, “Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız. Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz" dedi. İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları ile ilgili bilmeniz gereken detaylar…

ÜNİVERSİTELİLERE GÜNLÜK 67 LİRA ÖDENECEK

Hayata geçirdikleri Sosyal Çalışma Programı'nın Cumhurbaşkanlığının İcraat Programları içinde yer aldığını anımsatan Selçuk, programlarla gençlere hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladıklarını ve Türkiye'ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler."

Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, "Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz." dedi.

KATILIMCILARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Yüklenici kurum, hak edişlere ilişkin belgeleri (devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri vs) ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Bu işlemin akabinde yüklenici kurum katılımcılara ödemeyi gerçekleştirir.

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SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

GÜNLÜK VE HAFTALIK SOSYAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILANLARIN İZİN HAKKI VAR MIDIR?

Katılımcıların programa devam zorunlulukları vardır. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunmaktadır. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Sağlık raporları da bu süreye dâhildir.

"HEM SOSYALLEŞ HEM DE PARA KAZAN"

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek.

PROGRAM KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.

BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.

OKULLARIN BULUNDUĞU İLDE ÇALIŞACAKLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

İŞKUR GÜNCEL AÇIK POZİSYONLAR

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632

Başvuru için yukarıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfadaki arama butonuna başvuru yapacağınız kurumun adını yazmanı yeterlidir.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HER YIL OLACAK MI?

Sosyal Çalışma Programı 2019 yaz döneminde başlayacak şekilde bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacaktır. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 3 ay (90 gün) yararlanma hakkı bulunmaktadır

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