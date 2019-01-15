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İŞKUR’dan aralıkta 151 bin 440 kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılı Aralık ayı kayıtlı işsiz istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre Aralık ayı işe yerleştirme 151 bin 440 kişi olarak gerçekleşti. O ayda işe yerleşen 151 bin 440 kişinin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk 12 ayında ise yüzde 65’i erkek yüzde 35’i kadın olmak üzere 1 milyon 247 bin 188 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış gösterdi. Aralık ayında 168 bin 24 kişilik açık iş alındı. İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 oranında azalış göstererek 168 bin 24 oldu. 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında bir azalışla 2 milyon 393 bin 986 oldu. Açık işlerin yüzde 98.9’u özel sektörden alındı. 

GİRİŞİMCİLİK İÇİN

Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 kişi olarak saptandı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49’u erkek, yüzde 51’i kadın, yüzde 30’u ise 15-24 yaş grubunda oldu. Aralık ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 40 bin 202 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında İşbaşı Eğitim Programı 7 bin 449 programa 21 bin 763 kişi, Mesleki Eğitim Kursu 458 programa 9 bin 71 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı 444 programa 9 bin 368 kişi katıldı. 

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