İşletmeler Turizm Fonu’na tanıtım payı ödeyecek
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Buna göre konaklama, yeme içme ve havayolu şirketlerinden binde 7.5 oranında kesilecek bedel, tanıtım için kullanılacak. Uygulama 1 Ekim’de başlayacak.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.
BAZI KESİMLERE İNDİRİM
Buna göre, turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7.5; seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7.5; havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7.5; DHMİ Genel Müdürlüğü’nce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli uygulanacak. 1 Ağustos 2019’dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019’a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da ödenecek.
1 EKİM’DE BAŞLIYOR
Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyet 1 Ekim 2019’da başlayacak.Ajans bağımsız denetime tabi olacak. Sayıştay ve Kamu İhale kanunlarına tabi olmayacak. Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.
Yönetimde kimler olacak
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirsu alan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak. Kurulların üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.
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