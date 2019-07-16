İşletmeler Turizm Fonu’na tanıtım payı ödeyecek

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.

BAZI KESİMLERE İNDİRİM

Buna göre, turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7.5; seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7.5; havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7.5; DHMİ Genel Müdürlüğü’nce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli uygulanacak. 1 Ağustos 2019’dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019’a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da ödenecek.

1 EKİM’DE BAŞLIYOR

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyet 1 Ekim 2019’da başlayacak.Ajans bağımsız denetime tabi olacak. Sayıştay ve Kamu İhale kanunlarına tabi olmayacak. Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.