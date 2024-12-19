İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0601
  • EURO
    36,5112
  • ALTIN
    2944.85
  • BIST100
    9851.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İşletmelerin kripto varlık muhasebeleştirmesine düzenleme
Ekonomi

İşletmelerin kripto varlık muhasebeleştirmesine düzenleme

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
İşletmelerin kripto varlık muhasebeleştirmesine düzenleme
ABONE OL

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitti.

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesini teminen "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, söz konusu değişikliklerin ilgili bölümlerine "dijital varlıklar" ve "kripto varlık" tanımları eklendi. Kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi, sonraki ölçümü ve sunumu, varlıklarda değer düşüklüğü gibi hususlarda da ayrıntılara yer verildi.

  • kripto varlık muhasebesi
  • düzenleme
  • ortaboy işletmeler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.