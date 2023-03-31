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Ekonomi

İsmail Demir duyurdu... TUSAŞ'tan milyarlık hamle

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta 1 milyar TL'lik yatırım yapacağını duyurdu. Demir, yatırımın 250 kişilik istihdam imkanı sunacağını söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 09:45 - Güncelleme:
İsmail Demir duyurdu... TUSAŞ'tan milyarlık hamle
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu'nun duyurduğu yatırım planlamasının detaylarını Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı.

Bir televizyon programına canlı bağlantıyla konuk olan Demir, TUSAŞ'ın deprem sonrası bölgeyi canlandırmak ve hem üretim hem de istihdam noktasında bir hareketlilik oluşturmak adına Kahramanmaraş'a üretim tesisi kurulacağını söyledi.

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'a kendi tesisini kuracağını belirten Prof. Dr. Demir şunları söyledi:

"TUSAŞ, hızlılık açısından şu anda ilk adım kapalı bir alana girerek, kendi makine ve teçhizatı oraya taşıyarak, üretime başlayacak. Daha sonra ise daha geniş bir alana kendi programını hayata geçirecek. Tabii TUSAŞ'ın yaptığı planlama bizim için sadece bir adım. Biz 7-8 değişik bölgede, diğer şirketlerimizin benzer faaliyetler yapmasını planladık. Amacımız bölgede bir an önce üretim ve istihdam faaliyeti yaparak, bölgeye canlılık katmak. TUSAŞ'ın sivil uçaklara yönelik yoğun bir iş yükü var. TUSAŞ, bu iş yükünü farklı yerlere tesisler kurarak, bölgeye aktarmayı planlıyor. Tusaş'ın gelecekteki planlanan iş yükü özellikle uçak parçaları alanında. Bu anlamda da bir üretim planlaması söz konusu."

YATIRIM DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA

Süreçle ilgili detaylar bölgedeki şartlara bağlı oğlduğunu söyleyen Demir, "Şu anda kapalı bir alan bulundu ve oraya teçhizatın aktarılması planlanıyor. Ancak tabii TUSAŞ, daha büyük tesis alanları için bölgedeki otoriterlerle temas halinde. Yer ve mekân belli olduktan sonra çok hızlı bir şekilde imar edip, 6 ay içinde tesislerimizi faaliyete geçiririz. TUSAŞ, ilk olarak 250 kişilik bir istihdam sağlayacak. Ama bu sayı ilerleyen yılda 500-600'leri bulabilir. Yatırımın değeri tesis artı konut 1 milyar lira" dedi.

'SAVUNMA SANAYİİ KAHRAMANMARAŞ'TA ÜRETİMSEL FAALİYETE BAŞLIYOR'

TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve beraberindeki heyet, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'yı ziyaret etmişti.

Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde bölgede üretim ve istihdamı artırmaya yönelik istişarelerde bulunulmuş, Buluntu ve Narlı ise TUSAŞ'ın üretim alanı için girişim başlatmıştı.

Bu doğrultuda Başkan Buluntu, önceki günlerde düzenlenen KMTSO 5. Olağan Toplantısı'nda savunma sanayii alanında yatırım olacağı müjdesini vermiş ve "Kahramanmaraş'a savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. Savunma Sanayii Kahramanmaraş'ta üretimsel faaliyete başlıyor. Protokoller imzalandı. Kısa sürede de faaliyete geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

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