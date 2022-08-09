İsrail duyurdu! Türkiye ilk olacak

İsrail'in havalimanlarından sorumlu kurumu bugün, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Ağustos sonundan itibaren Kızıl Deniz'in Eilat tatil beldesi yakınlarındaki Ramon Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel uçuşlarla uçabileceklerini duyurdu.

İLK CHARTER UÇUŞU AĞUSTOS AYI SONUNDA TÜRKİYE'YE

Uçuşların Ağustos sonundan itibaren haftada iki kez Atlas ve Pegasus Havayolları tarafından Airbus A321 tipi uçaklarla İstanbul ve Antalya'ya düzenleneceği bildirildi.

Ramon Havalimanı Kudüs'e yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunuyor.