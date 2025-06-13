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Ekonomi

İsrail İran'ı vurdu! Petrol fiyatları yükselişe geçti

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yüzde 7'den fazla yükseldi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 07:50 - Güncelleme:
İsrail İran'ı vurdu! Petrol fiyatları yükselişe geçti
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Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

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