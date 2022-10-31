İsrail-Lübnan anlaşması Yunanistan'ı endişelendirdi: Türkiye plana dahil olabilir

İsrail-Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya işaret eden Yunan basını, "Doğu Akdeniz bölgesinde çok şey değişiyor" yorumunda bulundu.

Yunan basını, Türkiye-İsrail arasında ilerleyen ilişkilerin hem Yunan hem de Rum yönetimi için endişe verici olduğunu belirtti. Haberde Yair Lapid yönetimindeki mevcut İsrail hükümetin seçimleri kazanması durumunda Türkiye'nin İsrail'in stratejik ortağı olacağı ifade edildi.

Aşırı sağın desteğini alan Netanyahu'nun muhtemel seçim zaferinin Türkiye ile gerilimi artıracak olmasından dolayı ABD'yi derinden endişelendirdiği belirtildi.

İSRAİL-LÜBNAN ANLAŞMASI YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRDİ: TÜRKİYE PLANA DAHİL OLABİLİR

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Yunanistan ziyaretini iptal edip Ankara'ya gitmesinin Atina hükümetini rahatsız ettiğine vurgu yapılan haberde, "İsrail ile ilişkiler dışında, Amerikalıların ciddi bir diplomatik çabasının sonucu olması nedeniyle bizi endişelendirecek bir diğer gerçek de Lübnan-İsrail anlaşmasıdır. Elbette Amerikalılar bir noktada senaryoyu bölgedeki benzer sorunları olan diğer ülkelerle tekrarlamak isteyeceklerdir. ABD'li bürokratların kafasında plan, Rusya'yı Akdeniz'in enerji alanlarından koparmak ve Türkiye ile Mısır da dahil olmak üzere diplomatik ilişkileri sürdürmeyen tüm bölgesel oyuncuları bu oyunun sorumluluğu altına sokmak" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu plan karşısında endişelerini dile getiren Yunan basını, "ABD Başkanı Biden, Amos Hochstein'i arabulucu olarak gönderirse Yunanistan Başbakanı, olumsuz cevap verebilecek mi? Atina ve Lefkoşa kendilerini hoş olmayan müzakereler içinde bulabilirler" değerlendirmesinde bulundu.