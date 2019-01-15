İsrail: Birkaç hafta sonra Kıbrıs'tan Yunanistan ve İtalya'ya geçecek boru hattının inşası için anlaşma imzalamayı umuyoruz

Darbeci general Sisi yönetimindeki Kahire, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i ülkede düzenlenen bir seminere konuşmacı olarak davet etti.

Ülkesinin doğal gaz noktasındaki ihracatlarına dikkat çene Steinitz'e göre, Doğu Akdeniz'deki Leviathan gaz sahasının tamamen kullanılabilir hale gelmesiyle ihracatlar iki katına çıkacak.

Kahire'deki seminerde de İsrail ve Mısır'ın ihracat da dahil olmak üzere doğal gaz konusundaki iş birliğinin nasıl genişletileceğinin tartışıldığını belirten Bakan Steinitz, "Birkaç hafta sonra Kıbrıs'tan Yunanistan ve İtalya'ya geçecek olan 2 bin km'lik boru hattının inşası için anlaşma imzalamayı umuyoruz." dedi.

Mısır'daki kanlı darbeden sonra Kahire'yi ziyaret eden ilk Enerji Bakanı olan Yuval Steinitz, İsrail ve Arap dünyası arasındaki ilişkilere de dikkat çekti. Steinitz, "İsrail, Arap dünyasına ve ayrıca Avrupa'ya doğal gaz ihraç ediyor. Bundan 10 ya da 15 yıl önce bir rüya olarak görülüyordu." dedi.