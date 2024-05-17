Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz dış ticaret açığını azaltmak."

"ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var."

"Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı."

"İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gümrüklere talimat vererek uygulamaya başladık. Dünyada bu konuda Türkiye tek konumda."

"2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaret yapılmamaktadır."

"Kalkınma Yolu Projesi Körfez'e hızlı ulaşmamız açısından oldukça önemli."