İşsizlere devletten 3.046 TL

İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı alabiliyor. İŞKUR'un uyguladığı işbaşı eğitim programıyla da işsizlere, 12 ay ücretli meslek eğitimi imkanı sunuluyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı eğitim programına da katılabiliyor. Böylece işsiz kalanlara çifte maaş imkanı doğuyor. 2 bin 31 liraya varan işsizlik maaşına ek olarak ayda 1.015 lira da program ücreti veriliyor.

İŞE GİRME İMKANI DA VAR

İşsizlik maaşının 2019 yılı için taban tutarı 1.015' un, tavan tutarı da 2 bin 31 lira seviyesinde. İŞKUR, işbaşı eğitim programına katılanlar günlük 38 lira alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden 1.010 lirayı buluyor. İşsizlerin, olanlar, işsizlik maaşı ödenen dönem içerisinde, İŞKUR'un işbaşı eğitim programına katılmaları halinde, işsizlik maaşıyla birlikte program ücretini de alabiliyor. Yani işsizlik maaşı alınan günlerle işbaşı eğitimlerinin çakıştığı günlerde, işsizlik maaşı ile birlikte eğitim programına katılım ücreti de alınabiliyor. Böylece bir işsizin aylık maaşı 3 bin 46 liraya kadar çıkabiliyor. İşbaşı eğitim programı 12 ay boyunca uygulanıyor.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Bu programdan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde öğrenebiliyor. İşbaşı eğitim programını tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri programdan sonra 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ila 42 ay arasında İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini İŞKUR karşılıyor.

DESTEK ARTIRILACAK

İşsiz kalanlara yönelik önemli bir çalışma yapılıyor. İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması, ödemelerin de artırılması gündemde. Mevcut sistemde işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödemek ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme şartı esnetilecek. Öte yandan, maaş ödeme süresinin de 16 aya çıkarılması gündemde.

(Güneş)