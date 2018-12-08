İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi 2019 İşsizlik maaşı hesaplama İşkur başvurusu nasıl yapılır

İşsizlik maaşı son dakika düzenleme nedir? İşsizlik maaşı başvuru için hangi şartlar aranıyor? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşkur'un verdiği işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar, kimler alabilir, şartları neler olacak? Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi? Hizmet süresi kaç gün olacak? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Alınan son dakika bilgisine göre; işsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün işten çıkartılmamak yeterli olacak. İşsizlik maaşı ile ilgili yapılan değişikliklerin detaylarını bu haberimizde derledik. Sigorta primini ödedikten sonra alınmaya hak kazanılan İşsizlik maaşı başvurusu için belli şartların taşınması gerekiyor. Aynı zamanda Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükselmişti. İşsizlik maaşı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞİYOR!



İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün işten çıkartılmamak yeterli olacak. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak.



Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek. İşte adım adım maaş alma yolu…



Kimler alabilir?



4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek. İstifa eden alabilir mi? İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.





Her işten çıkarılan alabilir mi?



İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor.



Maaşın bir süresi var mı?



Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.



Herkese aynı maaş mı ödeniyor?



Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var.



Maaş alanın sigortası devam eder mi?



Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de sağlık hizmetinden yararlanıyor. (Sabah)

2018 İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İşsizlik maaşını almak isteyen kişilerin en son çalıştığı işinde 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.



İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;



- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,



- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. İşsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.





İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.



EN DÜŞÜK GSS PRİMİ NE KADAR?



Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3'te 1'inin yüzde 12'si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.



Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek. Öte yandan ücretlilerin primleri asgari ücret ile 7.5 katı arasında kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre ücretliler için prim 649 lira ile tavanda 4.869 liraya kadar alınacak.