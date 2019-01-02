İşsizlik maaşı ne kadar 2019 hesaplama ekranı! İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi?

İşsizlik maaşı ne kadar 2019 yılı zammı araştırılıyor. İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi? Asgari ücrete gelen zammın ardından vatandaşlar diğer maaşlara da zam yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES'teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temelini oluşturacak. İşsizlik maaşı son aldığınız brüt maaşa, ve Son 3 yıldaki prim gününüze göre hesaplanıyor. Maaşınız ve prim gününüz ne kadar fazla ise alacağınız işsizlik maaşı da o kadar artıyor. 2019 yılında en yüksek işsizlik maaşı 2.031,99 TL olurken en düşük işsizlik maaşı da 1.015,59 TL oldu. İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı son aldığınız brüt maaşa, ve Son 3 yıldaki prim gününüze göre hesaplanıyor. Maaşınız ve prim gününüz ne kadar fazla ise alacağınız işsizlik maaşı da o kadar artıyor.

2019 yılında en yüksek işsizlik maaşı 2.031,99 TL olurken en düşük işsizlik maaşı da 1.015,59 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

AK Parti, ekonomik büyümeye katkı sunacak, sosyal yardımlardan vergi indirimine kadar vatandaşın doğrudan gelir ve refah düzeyini artıracak 71 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

- İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

İşsizlik maaşını almak isteyen kişilerin en son çalıştığı işinde 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.