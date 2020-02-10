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Ekonomi

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı Kasım'da yüzde 13.3 oldu

10.02.2020  10:02 - Güncelleme: 10.02.2020  10:03

Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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