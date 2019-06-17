31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8814
  • 6,5986
  • 252.426
  • 91.219
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4 puan yükselerek yüzde 14,1 oldu.

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,6 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA