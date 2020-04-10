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Ekonomi

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 306 bin kişilik azalışla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

AA10 Nisan 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak alına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,8 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan arttı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan azalışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

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