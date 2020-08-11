11 Ağustos 2020 Salı 15:03 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın başta işsizlik ödemelerini süresiz olarak uzatmak olmak üzere, imzaladığı kararnameler küresel piyasalarda büyük bir coşkuya yol açtı.

Trump son imzaladığı kararnamelerle işsiz kalan vatandaşlarına haftada 400 dolar ödeme yapılmasını sağladı. Daha önce söz konusu uygulama Ağustos ayında sona ermiş, Senato'da Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcilerinin anlaşamaması üzerine de milyonlarca Amerikalı ödemelerini alamamaya başladı. Trump son attığı imza ile uygulamayı süresiz hale getirdi.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Başkanı bunun yanında, öğrenci kredi ödemelerini süresiz dondurdu ve kirasını ödeyemeyen kişilerin evden çıkarılmasının önüne geçen daha önceki kararının süresini de uzattı.

POLİTİK AÇMAZI BİTİRDİ

Dünyanın en büyük ekonomisinde alınan bu kararlar piyasalar tarafından olumlu karşılandı. ABD, son zamanlarda koronavirüsle ekonomik mücadelede politik bir açmazda görülüyordu ve bu durum yatırımcıların küresel ekonomiye yönelik endişelerini artırıyordu.

Düzelen yatırımcı algısıyla önce Asya borsalarında yükselişler yaşandı. Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1.88, Hong Kong Borsası'nda ise Hang Seng Endeksi yüzde 2.11 yükseldi.

Bu olumlu hava Avrupa borsalarına da yansıdı. Fransa'da CAC 40 yüzde 2.75, Alman Dax yüzde 2.80, Londra'da ise FTSE 100 yüzde 2.40 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 13.30 itibarıyla yüzde 2.40 yükselişle 1.101 puana ulaştı. Borsalardaki bu yükselişte altın gibi emtialarda k3ar satışları yapılması da etkili oldu