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İstanbul dolulukta Londra’yı solladı

Turizmde yüksek sezon geride kalırken, İstanbul’daki oteller dolulukta dünya 7’ncisi oldu.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak kaydedildiğini açıkladı. Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri olarak milyonlarca turistin gittiği Barcelona ve Londra’yı geçti. 

KUPANIN ETKİSİ BÜYÜK 

İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. Ülke bazında dolulukta ise Türkiye 27 ülke arasında 15. oldu.

TURİST % 14.7 ARTTI

Türkiye’de turizm sektörü yükselişini aralıksız olarak sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14.72 artışla 31 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Ağustos ayında ise  6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçtiğimiz Ağustos ayında, yüzde 18.50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8.98 artış ve 713 bin 527 ile Almanya ikinci, yüzde 15.97 artış ve 421 bin 466 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. 

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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