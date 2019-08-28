İstanbul Finans Merkezi’ne Varlık Fonu el atıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi Projesi’ne stratejik yatırım yapacaklarını duyurdu. Sönmez “Sadece emlak tarafında değil, mevzuat ve regülasyonların oluşturulması ve ekosistemin kurulması anlamında da hareket kazandırmak istiyoruz” dedi. Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) 2022 başlarında hayata geçirileceğini de söyledi.

2022’DE BİTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde belirli vizyonun ortaya konduğuna dikkati çeken Sönmez “Bu vizyon İFM’nin önemini anlatan, Türkiye ve İstanbul’un bölgede bir finansal lider olabilme aşamasına gelmesi konusundaki çabalarımızı destekleyen bir proje. Bizim buradaki katkımız hem bu projeye yatırımcı olmamız hem de ivme kazandırmamız. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022 yılının başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Bu anlamda, hem ilgili bakanlıklarımız hem ilgili kurumlarımız olan TOKİ, Emlak GYO, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TVF’nin de içine olduğu bir yapıda projenin yürütülmesi konusunda destekçi rolümüz var.” diye konuştu.

YATIRIMCI OLACAĞIZ

Sönmez, TVF’nin diğer kurumlardan ayrı özelliğinin ise bu projede yatırımcı olarak yer alması olduğunun altını çizdi. Sönmez, “Bununla ilgili herhangi bir şirket mi kurulacak?” sorusu üzerine “Türkiye Varlık Fonu altında bir oluşum olacak” yanıtını verdi. Fon’un ana amacının, Türkiye’nin zaman içerisinde biriktiği değerlerle ve yeni projelerle de değer oluşumu yaratmak olduğunu belirten Sönmez, bunun da stratejik bakış açısıyla kazanıldığına işaret etti.

FİNANS DIŞINA HİZMET

Sönmez, Türkiye’de finans sektöründe bankaların çok dominant bir yapısı olduğuna dikkati çekti. Bunu bankalar için bir eleştiri olarak söylemediğini ama bankacılık dışı finansal kurumların küçüklüğünü gösteren bir yapı olması nedeniyle söylediğini ifade eden Sönmez, “İFM, esasında bu anlamda bu oluşuma müthiş bir katkıda bulunacak. Sadece finans şirketleri değil, tamamen yurt dışına dönük iş yapan şirketlerimizin de burada yer almasını istiyoruz” dedi.

KOLLARI SIVADIK

Teknoloji yatırımları, start-up ve finteklerin işin diğer boyutu olduğunu, bu alanlarda hızlı ilerleme kaydedilebileceğini anlatan Sönmez, şunları kaydetti: “İstanbul Finans Merkezi’nde hızlı kurulup, hızlı ilerlenebildiği ve bir şekilde büyütülebildiği bir ekosistem yaratılması gerek. Burada üç boyut var. Birincisi inşaat. Biz bu işi emlak projesi olarak görmüyoruz. Türkiye için stratejik bir proje. Emlak yanı var ama asıl olan bir finansal ekosistemin nasıl kurulabileceği. Bunun için projenin birinci katmanı inşaat, ikinci katmanı mevzuat ve regülasyon, üçüncü katmanı da ekosistemin yaratılması. Biz bu işten çok keyif alıyoruz ve heyecanlıyız.”

Sönmez, İFM projesini nihayetlendirmek üzere devletin diğer kurumlarıyla beraber el ele ilerlediklerini ifade etti. Türkiye için önemli olan bu projeye, sadece emlak tarafında değil, mevzuat ve regülasyonların oluşturulması ve ekosistemin kurulması anlamında da hareket kazandırmak istediklerini vurgulayan Sönmez “İstanbul’un jeopolitik ve finansal önemini tekrardan global arenada göstermemiz gerek” diyerek sözlerini tamamladı.