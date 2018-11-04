Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı

Toplam 76.5 kilometrekarelik inşaat alanıyla dikkati çeken İstanbul Havalimanı, Türkiye’deki 46 farklı ilçenin yüz ölçümünü geride bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt’tan büyük. Buna göre, İstanbul’un 39 ilçesinden 27’si toprak büyüklüğü açısından İstanbul Havalimanı’nı geçemedi. İzmir’de ise Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri İstanbul Havalimanı’nın gerisinde kaldı. Havalimanı, Artvin’in Kemalpaşa, Çanakkale’nin Bozcaada, Giresun’un Eynesil, Kastamonu’nun Abana, Kocaeli’nin Çayırova ile Darıca, Ordu’nun Gülyalı ve Kabataş, Rize’nin Derepazarı ve İyidere, Sakarya’nın Arifiye, Trabzon’un Çarşıbaşı, Yalova’nın Termal ilçelerini geride bıraktı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA