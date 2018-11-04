İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı

Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt’tan büyük. Buna göre, İstanbul’un 39 ilçesinden 27’si toprak büyüklüğü açısından İstanbul Havalimanı’nı geçemedi. İzmir’de ise Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri İstanbul Havalimanı’nın gerisinde kaldı. Havalimanı, Artvin’in Kemalpaşa, Çanakkale’nin Bozcaada, Giresun’un Eynesil, Kastamonu’nun Abana, Kocaeli’nin Çayırova ile Darıca, Ordu’nun Gülyalı ve Kabataş, Rize’nin Derepazarı ve İyidere, Sakarya’nın Arifiye, Trabzon’un Çarşıbaşı, Yalova’nın Termal ilçelerini geride bıraktı.