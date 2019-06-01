24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Havalimanı, mayısta 5 milyon yolcu sayısını aştı

Mayıs ayında 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı toplam 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi Twitter hesabından geçen ayın yolcu ve uçuş trafik raporunu duyurdu.

Rapora göre, havalimanında geçen ay 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş seferi olmak üzere 35 bin 696 uçuş icra edildi.

Mayıs ayında, havalimanına 2 milyon 591 bin 190 yolcu geliş yaparken, 2 milyon 637 bin 257 yolcu da gidiş seferleriyle seyahat etti. Böylece, toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu geçen ay İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak kaydedildi.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

O ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

O ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemlisi... 2020'de ilk ışığı alacak

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemlisi... 2020'de ilk ışığı alacak

Ev hapsindeki iş adamına infazla ilgili flaş gelişme

Ev hapsindeki iş adamına infazla ilgili flaş gelişme

Rusya'da TNT fabrikası patladı, 15 km uzaklıktaki camlar kırıldı

Rusya'da TNT fabrikası patladı, 15 km uzaklıktaki camlar kırıldı

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA