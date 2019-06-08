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İstanbul Havalimanı mayısta uçuşa geçti

İstanbul Havalimanı mayısta dört ayın toplamından yüzde 10.5 daha fazla oranda yolcuya ev sahipliği yaptı. Her geçen gün yolcu sayısı artan İstanbul Havalimanı kargo taşımacılığında da yükselişte

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İstanbul Havalimanı’nda mayısta taşınan yolcu sayısı, dört ayın toplamına oranla yüzde 10,5 arttı. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nı ocak-mayıs döneminde, 9 milyon 958 bin 587 yolcu kullandı. Bu dönemde, iç hatta 2 milyon 506 bin 369, dış hatta 7 milyon 452 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı’nı tercih etti. Mayısta 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı’na, ocak, şubat, mart ve nisanı kapsayan dört aylık dönemde 4 milyon 730 bin 140 yolcu geliş-gidiş yaptı. Böylece mayısta taşınan yolcu sayısı, ilk dört ayın toplamına oranla yüzde 10,5 artış gösterdi. 

 İÇ HATTA YOĞUN İLGİ 

İstanbul Havalimanı’nda beş ayda ise iç hatta 17 bin 214, dış hatta 48 bin 452 olmak üzere toplam 65 bin 666uçuş yapıldı. Havalimanında mayıs ayı boyunca 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş olmak üzere toplam 35 bin 696 uçuş icra edildi. Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayında toplam 29 bin 492 uçuş yapılan havalimanında mayısta icra edilen uçuşlarda artış kaydedildiği görüldü.      

KARGODA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Sadece mayıs ayındaki geliş-gidiş seferlerinde, ocak, şubat, mart ve nisan ayının tüm toplamına oranla yaklaşık yüzde 21 artış sağlandığı hesaplandı. İstanbul Havalimanı’nda 5 ayda, yapılan geliş ve gidiş seferleriyle 105 bin 246 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi. İç hatta 15 bin 644, dış hatta 89 bin 602 ton yük, havalimanında ocak-mayıs döneminde icra edilen uçuşlarla taşındı. İstanbul Havalimanı’ndan bu yılın ocak-nisan dönemindeki tüm uçuşlarda ise 60 bin 63 ton yük nakledilmişti. Mayıs ayında yapılan seferlerle nakledilen yük miktarı ise 45 bin 183  ton oldu.     

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