31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7676
  • 6,5703
  • 260.624
  • 95.680
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Havalimanı, ''yılın havalimanı'' olmaya aday

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği 'Readers Choice 2019' ödüllerinde 'yılın havalimanı' kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek, oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

YARSAV eski başkan yardımcısı Aydın'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV eski başkan yardımcısı Aydın'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Meteorolojiden uyarı geldi! Bugünden itibaren başlıyor

Meteorolojiden uyarı geldi! Bugünden itibaren başlıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti
 

POPÜLER HABERLER

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA