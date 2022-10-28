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Ekonomi

İstanbul Havalimanı yine zirvede

İstanbul Havalimanı, 2022 yılı 3'üncü çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcu ağırlayarak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 13:11 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı yine zirvede
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) bu yılın temmuz, ağustos, eylül ayını içeren 3'üncü çeyreğine ait istatistikleri açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı 2022 yılının 3'üncü çeyreğinde 19 milyon 957 bin 147 yolcu ağırlayarak bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı 18 milyon 133 bin 150 yolcu ile Londra Heathrow, 17 milyon 404 bin 157 yolcuyla Paris Charles de Gaulle Havalimanları takip etti. Listede Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun yedinci havalimanı olarak yer aldı.

SAMSUNLU: AYNI TUTKU AZİM VE ÖZVERİYLE

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çeyrek daha. Aynı tutku, azim ve özveri ile İGA İstanbul Havalimanı'nı ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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